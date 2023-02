LOL – Chi ride è fuori 3: uscita, dove vederlo e cast

La terza stagione di LOL – Chi ride è fuori è pronta a partire su Amazon Prime. Presentato il cast e il numero delle puntate che saranno disponibili sulla piattaforma tra poco più di una settimana.

LOL – Chi ride è fuori 3

I fan l’aspettavano con trepidazione e finalmente si conosce la data di inizio di LOL 3. Il fortunato programma in cui chi ride viene eliminato sarà trasmesso su Amazon Prime a partire dal 9 marzo. Al timone confermati Fedez, che conduce il programma dalla prima edizione, e Frank Matano. Per quanto riguarda invece i 10 concorrenti, in questa edizione ci saranno nomi importanti della comicità italiana: vedremo sfidarsi Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina.

Confermata anche la partecipazione di Maccio Capatonda nella veste di ospite speciale, il ruolo che l’anno scorso era stato ricoperto da Lillo. Capatonda, che ha vinto la passata stagione, dovrà disturbare i concorrenti cercando di farli ridere.

L’obiettivo è far ridere per primo il proprio avversario

LOL si è confermato una formula vincente. Il programma, fin dalla prima edizione, ha riscosso notevole successo. I partecipanti che si sfidano fino all’ultima (non) risata sono personaggi già noti nel mondo della comicità ma anche nuovi talenti. Lo scopo della gara è rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere i propri avversari. La gara tra i concorrenti che si sfidano sarà resa più difficile dal disturbatore, Maccio Capatonda, che cercherà di farli ridere. Il premio finale consiste in 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Le prime quattro puntate saranno pubblicate, come detto, il 9 marzo. Le ultime due, invece, saranno trasmesse dal 16 marzo su Amazon Prime e disponibili in streaming su oltre 240 Paesi.