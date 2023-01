LOL 3 il 9 marzo su Prime Video: Maccio Capatonda special guest

Finalmente è stata svelata la data di uscita della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. La conduzione è stata rinnovata per Fedez e Frank Matano, con una particolare novità: Maccio Capatonda come special guest. Ecco tutti i dettagli.

LOL 3 in arrivo il 9 marzo: ecco tutte le novità, i concorrenti e la data ufficiale

Il 9 marzo uscirà LOL 3. Le prime quattro puntate su Prime Video. Quest’anno lo special guest sarà Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione del programma. Dunque prenderà il posto di Lillo nel fare incursioni durante la prova di resistenza di sei ore cercando di fare ridere ai concorrenti. I protagonisti della terza edizione saranno: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Il premio finale sarà un buono da 100 mila da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore.

Quanti episodi ci saranno nella terza stagione di LOL

Lo scopo del programma come ormai è noto è non ridere: né alle battute dei colleghi comici né alle proprie. Nella prima edizione il vincitore è stato Ciro Priello, per tutti Ciro dei The Jackal, mentre nella seconda edizione il vincitore è stato appunto Maccio Capatonda, che quest’anno sarà la special guest del programma. LOL 3 sarà disponibile a partire da 9 marzo, con l’uscita dei primi quattro episodi, per un totale di sei. Gli ultimi due saranno disponibili a partire dal 16 marzo.