LOL 3, Amazon Prime Video svela il cast: ecco i 10 partecipanti

«Non ve l’aspettavate, eh? O meglio: il 70 per cento se l’aspettava, il 90 per cento… no». Con una battuta alla sua maniera, è Nino Frassica ad aprire il trailer lanciato da Amazon Prime Video per annunciare il cast della terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori. Un annuncio a sorpresa, perché nessuno si aspettava un cast del genere, nonostante il successo delle prime due edizioni. A vincere le prime due stagioni sono state Ciro Priello dei The Jackal e Maccio Capatonda. Il premio è di 100mila euro, da devolvere in beneficienza a un ente di propria scelta. Il programma tornerà nel 2023 ma ancora non è stata resa nota la data ufficiale.

Il cast: sette uomini e tre donne

A comporre il cast sono, anche quest’anno, comici di ogni generazione, sette uomini e tre donne. Il nome forte è probabilmente proprio Nino Frassica, che apre il trailer alla sua maniera. Poi ci sono Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzari, Fabio Balsamo dei The Jackal, Herbert Ballerina, Marta Filippi e Brenda Lodigiani. «Vigliacca boia», urla Cevoli, che lancia subito un suo celebre motto. «Un programma dove si ride…», prosegue Balsamo, serissimo. E conclude il celebre compagno di viaggio di Maccio Capatonda (vincitore della scorsa stagione), Herbert Ballerina: «… come una catapulta!».

A dicembre lo speciale di Natale

Non si sa ancora quando arriverà ufficialmente LOL3, ma Amazon Prime Video, oltre al cast, ha in programma un altro modo per tenere compagnia ai fan più affezionati. Il 19 dicembre, infatti, pubblicherà in streaming sulla piattaforma LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori. Si tratta di un vero e proprio episodio speciale, con sei protagonisti. Concorreranno concorrenti Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, con il solito Fedez ad accoglierli in veste di presentatore. L’esperimento durerà 4 ore e la regola sarà sempre la stessa: chi ride la prima volta viene ammonito, la seconda espulso. Ne resterà soltanto uno.