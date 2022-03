LOL 2, svelati i cachet di comici e conduttori: quanto guadagnano?

Dopo l’uscita per intero di LOL 2 – Chi ride è fuori, il comedy show in sei puntate disponibile su Amazon Prime Video, sono stati svelati i probabili cachet di comici e conduttori: quanto prendono Fedez e Frank Matano, i due conduttori, e i concorrenti chiamati a rimanere chiusi in una stanza per sei ore senza ridere?

LOL 2: il cachet dei conduttori

Il cast della seconda edizione del format è composto da dieci comici, in particolare cinque uomini e cinque donne. Si tratta di Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli , Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

A riportare quanto potrebbero aver guadagnato è stato The Post International (TPI). La testata ha in primis svelato le ipotetiche cifre dei due conduttori, rendendo noto che che l’ammontare più alto, pari a 100 mila euro, sarebbe andato a Fedez mentre il co-conduttore Frank Matano avrebbe intascato 70 mila euro.

LOL 2: il cachet dei comici

Per quanto riguarda i concorrenti, coloro che avrebbero percepito di più sarebbero stati Virginia Raffaele, il Mago Forest e Maccio Capatonda. Il loro guadagno sarebbe infatti stato pari a 10 mila euro a puntata, per un totale dunque di 60 mila euro (più della metà del montepremi finale di 100 mila euro che spetta al vincitore).

A seguire nella classifica dei guadagni in ordine decrescente vi sarebbe poi Diana Del Bufalo, che avrebbe guadagnato 8 mila euro a puntata (per un totale di 48 mila euro). A tutti gli altri membri del cast sarebbero andati 5 mila euro ad episodio e quindi 30 mila euro per l’intera stagione. Qualcuno ha sollevato dei dubbi sul cachet di Corrado Guzzanti che, stando a quanto scritto su TPI, dovrebbe rientrare nella fascia di quelli pagati 5 mila euro a puntata. Considerando la sua fama ed il suo curriculum, non è escluso che anche lui, come Raffaele, Forest e Capatonda, ne abbia guadagnati il doppio.