Lol 2, ecco il trailer ufficiale

«Siamo tornati e niente sarà più come prima». Il trailer ufficiale di Lol: Chi ride è fuori – Stagione 2 è stato pubblicato sulla pagina Youtube di Amazon Prime Video e parte con questa frase di Fedez, conduttore anche per la seconda edizione del programma comico. Un video della durata di 49 secondi, quello che è stato diffuso e che ha rapidamente conquistato le bacheche dei fan su Facebook e Twitter.

Il trailer di Lol: Chi ride è fuori 2

Il breve spot che anticipa l’uscita della seconda edizione di Lol: Chi ride è fuori dura appena 49 secondi e si apre con il conduttore, Fedez, che ruota la sua sedia per guardare gli ormai celebri monitor dello studio. «Per non ridere le hanno provate tutte ma noi abbiamo voluto complicare le cose», si legge poi durante il video. Al fianco di Fedez si vede Frank Matano, grande protagonista della prima stagione, e viene citato Lillo, l’arma in più che il conduttore potrà utilizzare per far ridere i partecipanti. Tanti travestimenti, facce buffe, scherzi e tentativi di non ridere all’interno del trailer, che lascia presagire come la seconda stagione possa nascondere nuove perle.

Lol: Chi ride è fuori dal 24 febbraio

La seconda edizione di Lol: Chi ride è fuori, sarà su Amazon Prime Video dal prossimo 24 febbraio. A partecipare saranno dieci comici di tutto rispetto, alcuni dei quali attesissimo sui social. I concorrenti sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Ma occhio a quella che Amazon definisce «l’arma letale Lillo».

Le reazioni al trailer

Su Youtube il video ha rapidamente collezionato migliaia di visualizzazioni e decine di commenti. C’è chi ha già il proprio favorito e chi spera di vedere i suoi beniamini arrivare fino in fondo. Un utente, ad esempio, scrive: «Spero che Maccio o Guzzanti durino fino all’ultima puntata perché tireranno fuori delle perle». Proprio Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti sono tra i più osannati, ma non è da sottovalutare l’impatto di Mago Forest molto amato: «C’è il mago Forest, che si vuole di più?».