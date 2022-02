Lodovica Comello, chi è il marito e chi sono i figli della conduttrice di Italia’s Got Talent

Lodovica Comello è un’attrice italiana, nota al pubblico anche per aver condotto svariate edizioni del programma televisivo Italia’s Got Talent. Artista poliedrica, nata il 13 aprile 1990, Lodovica è abile nel canto, nel ballo, nella recitazione e ha ottenuto grande successo quando ha interpretato il personaggio di Francesca nella fiction Violetta. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è il marito di Lodovica Comello? E la presentatrice ha dei figli?

Lodovica Comello, chi è il marito della conduttrice di Italia’s Got Talent?

Il marito di Lodovica Comello si chiama Thomas Goldschmidt. Nato in Argentina e classe 1984, è un famoso produttore. La scintilla è scattata tra i due proprio sul posto di lavoro, quando nel 2013 hanno lavorato insieme sul set di Violetta, serie tv con Martina Stoessel. Da allora non si sono più lasciati e nel 2015 sono convolati a nozze, precisamente a San Daniele del Friuli.

Sembra che Thomas abbia conquistato Lodovica grazie al suo pragmatismo e alla capacità di farla ridere. Per lei, inoltre, ha rinunciato a famiglia e amore, perché dopo le riprese di Violetta si è trasferito in Italia. Da una intervista rilasciata a Vanity Fair sappiamo che lui ha definitivamente stregato il suo cuore quando le ha regalato dei biglietti per il concerto degli Aerosmith.

A Grazia, Lodovica ha rivelato il suo più grande difetto: “Tommy è disordinatissimo, mentre io sono un’ossessiva-compulsiva in materia di organizzazione”. Inoltre è un amante dei viaggi e dello snowboard, il suo sport preferito!

Il figlio di Lodovica Comello si chiama Teo

Lodovica Comello e Thomas Goldschmidt nel 2020 hanno avuto il primo figlio insieme: Teo, nato in piena emergenza Covid. In merito alla scelta del nome del piccolo, Ludovica ha dichiarato che “è stata un parto”. “Tomas è argentino con tutto il suo retaggio latino, per di più abbiamo un cognome lunghissimo e importante, Goldschmidt. Serviva un nome che tutta la famiglia capisse. Un giorno ci siamo illuminati e l’abbiamo scelto”.