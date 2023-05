Lodo Guenzi: età, fidanzata, canzoni e film

Lodo Guenzi è un cantante, leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale, formatosi nel 2009 e diventato famoso grazie alla partecipazione a Sanremo nel 2018. Da qualche anno è diventato anche attore.

Lodo Guenzi: canzoni e film

Lodovico, è nato a Bologna il primo luglio del 1986, è figlio unico e non ha mai nascosto di provenire da una famiglia benestante. Si è diplomato al Liceo Classico della sua città e poi si è trasferito a Udine per studiare Arte Drammatica. Nel 2009 ha lavorato come dj a Bologna per Radio Fujiko ed è proprio qui che ha incontrato Alberto Cazzola (Albi) e Alberto Guidetti (Bebo). Insieme hanno fondato il gruppo Lo Stato Sociale, al quale nel 2011 si uniranno Francesco Draicchio (Checco) ed Enrico Roberto (Carota).

Prima di conoscere il successo, Lodo e la sua band hanno frequentato numerosi locali e fatto innamorare moltissime persone nell’entroterra e nei centri sociali emiliani. Nel 2012 hanno pubblicato il loro primo album, Turisti della democrazia, che li ha portati in giro per tutta Italia. Nel 2018 è arrivato il momento di svolta: Lo Stato Sociale si classifica al secondo posto a Sanremo con il brano Una vita in vacanza e spopola in tutto il paese. Nel 2018 Lodo Guenzi è stato tra i giudici della dodicesima edizione di X Factor e ha condotto svariate edizioni del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nel 2021 Lo stato sociale è tornato a Sanremo e, in concomitanza con la partecipazione alla kermesse, i cinque componenti hanno pubblicato ciascuno un disco solista, tutti in seguito raccolti nel doppio album Attentato alla musica italiana.

Da circa tre anni Lodo è anche attore a tutti gli effetti. Lo troviamo in questi giorni al cinema con il film di Pupi Avati La quattordicesima Domenica ma in passato ha recitato anche in Il giorno più bello (2022), Improvvisamente Natale (2022), Criminali si diventa (2021) e il suo film d’esordio Est – Dittatura Last Minute (2021).

Lodo Guenzi: la fidanzata

Poco si sa della sua vita privata, se non che è fidanzato con una ragazza di cui non ha mai voluto rivelare l’identità, che lo rende molto felice come ammesso da lui stesso: «Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona».