Lodi, 22enne tira il freno del Frecciarossa e poi lancia pietre contro 20 auto

Una mattinata di tensione e paura sull’autostrada A1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, rimasto bloccato per più di mezz’ora. La causa è stata un 22enne di origini egiziane, che intorno alle 9.30 ha iniziato a lanciare oggetti e grosse pietre contro le auto, colpendo una ventina di vetture. Ma non è l’unico aspetto di una storia già di per sé grave. Poco prima, infatti, l’uomo ha tirato il freno di emergenza di un treno ad alta velocità, il Frecciarossa 9300 Perugia-Torino, all’altezza di Borghetto Lodigiano, proprio per scendere dal mezzo e passare alla seconda fase della sua mattinata. All’arrivo delle forze dell’ordine ha minacciato di tagliarsi la gola.

Follia a Borghetto Lodigiano: nessun ferito grave ma 20 auto danneggiate

Già l’aver tirato il freno di emergenza di un Frecciarossa non è un atteggiamento comune, ma ciò che il 22enne egiziano ha fatto dopo è stato ancora più grave. A Borghetto Lodigiano, l’uomo ha paralizzato l’autostrada A1 lanciando grosse pietre contro una ventina di veicoli. Il parabrezza di una vettura si è distrutto e una donna è rimasta ferita. Si tratta della deputata leghista Claudia Gobbato, che non ha riportato ferite gravi al pari di altri due uomini, un 22enne e un 65enne, trasportati in ospedale. Oltre al tratto autostradale bloccato per circa 40 minuti, anche i treni sulla linea Milano-Bologna hanno accumulato ritardi di quasi un’ora a causa della brusca e improvvisa frenata.

L’uomo è stato bloccato con il taser

Dopo le numerose segnalazioni, la polizia si è prontamente recata sul posto. Per fermare il 22enne, che minacciava di tagliarsi la gola con un taglierino, gli agenti hanno utilizzate il taser. Poi, immobilizzato, è stato trasportato in ospedale. Infine è stato portato in una cella di sicurezza della Questura di Lodi, dove resterà fino al processo per direttissima di domattina. Il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro ha dichiarato che si tratta del «gesto di una persona alterata e solo con ulteriori approfondimenti se ne potrà sapere di più».

Il racconto di Claudia Gobbato: «Ferita al viso e agli occhi»

La deputata leghista Claudia Gobbato, contattata dall’Agi, ha rassicurato sulle sue condizioni. «Ho una lieve ferita al viso e una scheggia di vetro mi è entrata nell’occhio ma poteva andare molto peggio, mi ritengo fortunata», ha raccontato. «Siamo entrati nell’A1 da Lodi e dopo qualche chilomentro io, mio marito e i bambini siamo stati sommersi da una pioggia di vetro. Mio marito ha accostato subito. L’uomo che lanciava le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione. Ci siamo accorti che anche altre auto erano state colpite e anche un’ambulanza che era arrivata lì quando ancora continuava il lancio».