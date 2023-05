Locri, corruzione nella sanità: 11 arresti e 90 indagati

La Guardia di Finanza ha portato a termine in mattinata un’operazione che ha condotto all’arresto di 11 persone, coinvolte in un caso di corruzione nell’ambito dell’ospedale cittadino di Locri. Sono inoltre 90 gli indagati per lo scandalo.

Corruzione nella sanità a Locri: 11 arresti

Lo tsunami che ha travolto nelle scorse ore il nosocomio calabrese è emerso a partire da una vasta indagine portata a termine dai finanzieri del Gruppo Locri che ha individuato decine e decine di individui sospettati. I reati contestati alle persone arrestate e attualmente sotto torchio sono corruzione e falso in atto pubblico commessi da pubblico ufficiale. Presso i domicili di alcuni degli indagati e lo stesso ospedale di Locri le autorità stanno svolgendo in questi minuti una serie di controlli a tappeto per verificare la presenza di materiale informativo potenzialmente compromettente. Come riportano alcuni media locali, al centro delle indagini sarebbero finiti anche uno stimato primario e alcuni medici e professionisti che operano nella zona.

Tra i destinatari delle 11 misure di custodia cautelare ci sarebbe a quanto pare anche Antonio Bombara, responsabile del reparto di Psichiatria di Locri attualmente ai domiciliari. Insieme a lui anche il collega Filippo Lascala, suo vice nonché dirigente dell’Asp di Reggio Calabria e vice primario del reparto di Locri. Tra le misure messe in atto dalla Guardia di Finanza ci sarebbero infine l’obbligo di firma per 3 indagati (tra loro anche due avvocati) e l’interdizione dall’esercizio della professione per altri cinque medici e un avvocato, per un totale di 12 mesi.

90 gli indagati per corruzione e falso

L’operazione ha inoltre portato all’individuazione di svariati altri soggetti, nell’ordine delle decine di persone, in qualche modo legati ai fatti criminosi di cui sopra. Ci sarebbero infatti molti tecnici di laboratorio e altri pubblici ufficiali coinvolti in vario modo in reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e falso ideologico in atti pubblici, perpetrati a Locri e in altri paesini della provincia di Reggio Calabria fra il 2021 e il 2022.