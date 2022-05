Lockdown cinese: tutti i brand a rischio

A Shanghai il lockdown prosegue da oltre un mese, e martedì scorso le misure sono state perfino inasprite, con la chiusura delle linee metropolitane. La Cina è l’ultima grande economia ad avere un approccio antipandemico così intransigente, alle prese con la peggiore ondata di contagi dalla crisi di Wuhan di oltre due anni fa, alimentata dalla variante Omicron. Sulle durissime restrizioni in atto nel Paese si sono accese non poche polemiche, che soprattutto richiamano la crisi finanziaria verso cui potrebbe dirigersi la Cina. Ormai, infatti, è un dato consolidato che il Covid e il lockdown cinese abbia frenato i consumi, specialmente nel settore del lusso. Ecco i brand più a rischio.

Lockdown cinese: a rischio il settore del lusso

Stando al China Luxury Report 2021 di Bain & Company a livello globale, la quota di mercato del lusso della Cina continentale è aumentata da circa il 20% nel 2020 a circa il 21% nel 2021. Il mercato dei luxury goods nel Gigante asiatico ha concluso il 2021 con un balzo double digit, con alcuni brand che hanno superato il 70% di incremento.

Del resto, nonostante le forti limitazioni al turismo internazionale, i consumatori cinesi hanno dirottato lo shopping sulle piazze domestiche. Ciò trova riflesso in un +48% delle vendite interne cinesi dei personal luxury goods nel 2020 e in un +36% nel 2021 per un totale di quasi 471 miliardi di yuan (circa 67 miliardi di euro al cambio attuale), quasi al raddoppio in due anni.

Tuttavia, il Covid-19 e il lockdown cinese da inizio 2022 hanno frenato i consumi. La metropoli di Shanghai da oltre un mese fa i conti con la rigida politica di ‘Zero Covid’, così come altri 10 centri, tra le 100 città più importanti per il Pil cinese, sono in severa chiusura.

Denominatore comune del bilanci relativi al Q1 del 2022 è l’incertezza dell’outlook per i prossimi mesi. I dati pubblicati nel primo trimestre di quest’anno dai principali attori del mercato del lusso mostrano che le vendite in Cina sono scese del 30-40% circa. Il fenomeno è legato un po’ al lockdown a Shanghai (circa il 15% è riferito alla zona della Cina continentale) e un po’ al traffico ridotto in altre regioni.

I brand più esposti

Secondo gli analisti di Ubs, autori di un report diffuso da Milano Finanza, Lvmh (rating buy) ed Hermès (neutral) sono i migliori titoli su cui puntare in questo scenario di incertezza; mentre Tod’s (sell), Salvatore Ferragamo (sell) e Swatch (neutral) risultano i più esposti a un potenziale rischio al ribasso.

La banca d’investimento ha analizzato le performance di dieci titoli del comparto del lusso in relazione all’andamento delle vendite in quattro scenari, ovvero con un calo annuale del 10%, del 20%, del 30% e del 40%, e tenendo conto del contesto fortemente incerto che vive anche la capitale Pechino.

“Le vendite di Swatch – si legge su Milano Finanza – hanno un’esposizione alla regione della Cina continentale pari al 37 per cento. Il dato scende leggermente per Richemont (35%), Tod’s (33%), Burberry (31%), Hèrmes (30%), Lvmh (30%); mentre le meno esposte risultano quelle di Ferragamo (25%), Kering (23%), Moncler (24%) e Prada (24 per cento)”. Ubs ha fissato l’obiettivo di crescita del Pil cinese per il 2022 al 4,2%.

Lo sportswear

Alcuni marchi hanno anche pubblicamente esposto preoccupazione rispetto alla situazione cinese. Tra loro si contano i brand Moncler, Zegna, oltre ai colossi Lymh e Kering. Nel settore sportswear, invece, le scelte del governo cinese hanno pesato su Adidas. L’azienda ha chiuso i primi tre mesi del fiscal year 2022 con un calo dei ricavi pari al 3%, scontando gli intoppi lungo la supply chain che attraversa il Sud-est asiatico.

Complessivamente, i ricavi sono arrivati a quota 5,3 miliardi di euro, con una perdita da 400 milioni e condizionata da una Cina che ha agito da zavorra sui conti. Qui la flessione è arrivata al 35%, a causa delle restrizioni che hanno creato un “ambiente di mercato difficile”, ha spiegato il gruppo nella nota ufficiale.

Andrà monitorato anche il dato sulla fiducia dei consumatori. L’ultimo sondaggio di Ipsos condotto tra il 25 marzo e l’8 aprile 2022 ha riportato un “calo significativo” della consumer confidence in Cina.