Località di montagna, le top 10 da non perdere

Quando si pensa alla vacanza, chissà perché, la prima cosa che viene in mente è il mare. Ma chi ha detto che le vacanze più belle si trascorrono al mare? Evidentemente ancora non hai visto località di montagna. Optare per una vacanza in montagna, non solo è un idea vincente, ma potrai scoprire quanto la montagna, in realtà, non abbia nulla da invidiare al mare. Quindi questa estate stai valutando di fare le tue vacanze in montagna, ma non sai ancora dove? Allora, resta seduto dove sei, ecco le 10 località di montagna da non perdere. Buona lettura!

Località di montagna: Alta Pusteria

L’Alto Adige custodisce le zone di montagna più incredibili. Considerata patrimonio dell’Unesco, l’alta Pusteria, a 3000 metri, offre visioni verdeggianti, relax, silenzio e un incantevole lago, il Braies.

Località di montagna: Sauris

Bellissimi prati, sentieri e pascoli, fanno da scenario a questo borgo, tra i più belli delle Dolomiti. Ma qui, nel Friuli Venezia Giulia, potrai assaporare anche il famoso prosciutto crudo: eccellenza gastronomica.

Località di montagna: Bardonecchia

Non distante da Torino, se ami fare escursioni in bici, se mai l’alpinismo e i percorsi più avventurosi, Bardonecchia fa proprio al tuo caso.

Località di montagna: Cavolese

Nella val di Fiemme, nell’Alto Adige, potrai goderti i panorami tra i più belli, come ad esempio il Massico del Lagorai, e se ami l’equitazione, c’è la possibilità di fare magnifiche escursioni a cavallo.

Località di montagna: Val d’Ega

Poco distante da Bolzano, si trovano questi adorabili paesini, dove poter svolgere un infinita varietà di attività, come ad esempio le arrampicate o la pregustazione delle tipiche leccornie del territorio: polenta, speck, canederli, e vino di produzione propria. Qualche peccato di gola è concesso.

Località di montagna: Carinzia

Un’area naturale di oltre 1000 km di sentieri, a quasi 300 metri di altitudine e ben 30 itinerari da effettuare in bici. Ma se vuoi godere questa inebriante località, devi spostarti di poco dall’Italia e recarti in Austria. Ma ne vale senz’altro la pena.

Località di montagna: Lago Tovel

Non si tratta di un lago come tanti, ma per i suoi colori bellissimi lo rende davvero unico nel suo genere. Infatti si racconta che fino agli anni 60 del secolo scorso, questo meraviglioso lago, si tingesse di rosso! Nella Val di Tovel, nell’Alto Adige, puoi scoprire questa grande bellezza.

Località di montagna: Pillerseetal

In questo naturale anfiteatro, dove poter fare sensazionali escursioni e giri in sella alla mountain bike: località perfetta per gli sportivi, ma anche per chi ama fare semplici e rilassanti passeggiate in compagnia di amici o con la propria famiglia.

Località di montagna: Aprica

Anche la Lombardia offre panorami alpini bellissimi: qui in Valtellina, a pochi chilometri dalla Svizzera, puoi immergerti letteralmente nella natura e farti catturare dal fascino che solo questo luogo riesce ad emanare.

Località di montagna: Auronzo di Cadore

Comune bellunese situato in Veneto, è la località perfetta se ami fare trekking: le sue imponenti montagne fanno da ornamento a questa suggestiva località dalle mille sfaccettature, complici anche le fantastiche vette dolomitiche che sovrastano, regalando così tranquillità, equilibrio e pace interio