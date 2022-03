Lo Show dei Record, stasera su Canale 5: cosa sapere sulla trasmissione

Dopo 7 anni assenza, Gerry Scotti riporta su Canale 5 Lo Show dei Record, in onda questa sera, domenica 6 marzo 2022, a partire dalle 21.25. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, per 6 puntate, il conduttore accoglierà uomini e donne provenienti da tutto il mondo pronti a mettersi alla prova e a superare i loro limiti per entrare di diritto nel Guinness World Record 2022. Anche per quest’edizione, prodotta da RTI e Banijay Italia, la regia è stata affidata a Roberto Cenci.

Lo Show dei Record: cosa sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Lo Show dei Record: in cosa consiste il format

Tra leggerezza, divertimento ed esibizioni da togliere il fiato, Scotti si muoverà tra gli studi e l’Autodromo di Monza, teatro delle avvincenti gare di Formula Uno. Sarà proprio lì che avranno luogo spettacolari performance col fuoco, record di funambolismo e corse d’auto in velocità. Tutto rigorosamente commentato dall’inviato Umberto Pellizzari, detentore di una serie di record mondiali nell’apnea, e monitorato dal giudice Alan Pixsley, in collegamento dal quartiere generale di Londra.

Questa domenica, alle 21:20 su #Canale5, prende il via "Lo Show dei Record", il programma dei primati del @GWR!💥 Alla guida dello show ci sarà Gerry Scotti, affiancato da Umberto Pelizzari e Alan Pixsley!🏆Finalmente l'attesa è (quasi) finita!🤩 Una produzione #banijayitalia pic.twitter.com/hlAGFhC659 — Banijay Italia (@BanijayItalia) March 4, 2022

Lo Show dei Record: chi sono i giudici

I recordmen che calcheranno il palco dovranno sottoporsi al giudizio di Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, mentre Marco Frigatti si collegherà dalla City per raccontare, grazie a una serie di filmati inediti, la storia di record memorabili ed entrati negli annali.

Lo Show dei Record: chi sono gli ospiti fissi

Tra gli ospiti fissi della trasmissione figurano Mr.Cherry, famoso per la sua abilità di infrangere record quasi al limite dell’umano, e l’olandese Kelvin De Ruiter, vincitore della Champions League degli Strongmen nel 2021. E che, in ogni puntata, affronterà avversari forzuti per spingersi sempre più oltre e alzare l’asticella.

Lo Show dei Record: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, Lo Show dei Record è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.