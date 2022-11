Lo chiamavano Trinità stasera su Rete4: trama, cast e 5 curiosità

Risse da bar nel vecchio west in compagnia della coppia più divertente del cinema italiano. Stasera 12 novembre, alle 21.25 su Rete 4, arriva Lo chiamavano Trinità, cult del 1970 di E.B. Clutcher. Protagonisti sono Bud Spencer e Terence Hill, fratelli che mal si sopportano e se possibile si evitano. Il primo, pur con un passato da ladro di cavalli, è ora improvvisato sceriffo di un piccolo paese americano, mentre il secondo è un vagabondo fuorilegge che vada nel deserto con il suo cavallo. Dovranno unire le forze per salvare un gruppo di mormoni da selvaggi messicani. Nel cast anche Farley Granger e Remo Capitani. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Lo chiamavano Trinità, trama e cast del film stasera 12 novembre 2022 su Rete4

La trama del film si svolge in una non precisata località degli Stati Uniti, al confine con il Messico. Qui vaga senza meta Trinità (Terence Hill), un pistolero pigro e indolente che, a dispetto di quanto possa sembrare, vanta abilità incredibili con le armi da fuoco tanto da essere conosciuto come “la mano destra del diavolo”. Facendosi trasportare su una treggia dal suo cavallo giunge curiosamente nel villaggio dove suo fratello Bambino (Bud Spencer) svolge il ruolo di sceriffo. Pur presentandosi come difensore della legge, è in realtà un incallito ladro di cavalli, tanto da essere sempre pronto a un nuovo colpo con cui arricchirsi. All’arrivo di Trinità, Bambino sta affrontando tre sgherri del maggiore Harriman (Farley Granger), latifondista locale che non perde occasione per ostentare il suo potere sulla povera gente del posto.

Dopo essersi – loro malgrado – incrociati, Bambino spiega che sta attendendo in città i suoi complici Faina (Ezio Marano) e un uomo detto Il Timido (Luciano Rossi), con cui intende andare in California per compiere altri furti. Malgrado tutto, intende compiere il suo “dovere” di sceriffo, proteggendo i mormoni della città sotto la guida di Tobia (Dan Sturkie). Per questo chiede al fratello Trinità di aiutarlo a liberarsi una volta per tutte di Harriman e dei suoi sgherri messicani in modo da lasciare poi la città tranquillamente. Trinità però rifiuta, salvo ricredersi alla vista delle figlie di Tobia, Sarah (Gisele Hahn) e Giuditta (Elena Pedemonte). A questo punto deciderà di tornare dal fratello e aiutarlo nella sua personale contesa.

Lo chiamavano Trinità, 5 curiosità sul film stasera 12 novembre 2022 su Rete4

Lo chiamavano Trinità, la famosa scena della padella di fagioli

In una delle scene iniziali, Trinità mangia un’intera padella di fagioli con il sugo e una pagnotta con una voracità senza pari. Molti anni dopo lo stesso Terence Hill ha dichiarato di aver digiunato per 36 ore prima di girare, conferendo ancora più credibilità al ciak. Uscì talmente bene già al primo tentativo, tanto che non servì più tornare sull’argomento.

Lo chiamavano Trinità, il rifiuto dei produttori per i troppi dialoghi

Oggi noto come uno degli spaghetti-western più famosi del cinema italiano, all’inizio il film di Clutcher non ebbe grande fortuna. Diversi produttori rifiutarono il copione poiché poco convinti dai troppi dialoghi e dalla poca violenza su schermo. Terence Hill ha raccontato di essersi trovato per caso con Bud Spencer alla presenza del regista mentre cercava lavoro. Hanno deciso di correre il rischio, con enorme successo.

Lo chiamavano Trinità, la colonna sonora ha vinto The Voice Senior

Fra gli elementi più famosi del film c’è indubbiamente la colonna sonora che apre e chiude la scena. Il brano è un’opera a quattro mani di Franco Micalizzi e Lally Stott, mentre alla voce c’è il cantante italo-australiano Annibale Giannarelli. Quest’ultimo ha partecipato e vinto l’ultima edizione di The Voice Senior esibendosi proprio con il brano del film. Tra i fan anche Quentin Tarantino, che l’ha usato per i titoli di cosa del suo Django: Unchained.

Lo chiamavano Trinità, il rifiuto di Franco Nero

Inizialmente, come riporta anche Imdb, interprete di Trinità doveva essere Franco Nero. L’attore, noto per il ruolo nei western Django, ha rifiutato per altri impegni di lavoro. La produzione pensò così a George Eastman e Pietro Martellanza ma, di fronte a un altro intoppo, accettò la candidatura di Bud e Terence. I due avevano già dato prova della loro alchimia in Dio perdona… io no!, I quattro dell’Ave Maria e La collina degli stivali.

Lo chiamavano Trinità, gli eccezionali incassi al cinema

Capace di rinnovare il genere degli spaghetti-western, il film con Bud Spencer e Terence Hill ha ottenuto incredibili dati al box office. Vicecampione di incassi nel 1970 con i suoi oltre 3 miliardi di lire al botteghino, ha fatto registrare oltre 8 milioni di spettatori paganti. Un numero che svanisce però di fronte a quelli del sequel …continuavano a chiamarlo Trinità che con i suoi 14 milioni di biglietti venduti occupa il quinto posto dei film più visti della storia del cinema in Italia.