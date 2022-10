Liz Truss, indennità di 115 mila euro per l’ex premier: scoppia la polemica

Dopo le dimissioni, Liz Truss avrà diritto a un’indennità pari a circa 115 mila sterline all’anno (130 mila euro) nonostante sia rimasta alla guida del governo solamente 44 giorni. Tante le critiche piovute sui social network proprio alla luce della brevità del mandato.

Lizz Truss, indennità da 115 mila euro

Si tratta di un automatismo previsto dalla legge del 1991 voluta dall’ex Primo Ministro John Major che prevede che ogni ex premier abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. L’indennità, per ricevere la quale è sufficiente aver guidato un governo (indipendentemente dal numero di giorni), è stata congelata a 115.000 sterline dal 2011 e rimarrà invariata anche per il 2022-2023. In più, la Truss ha anche diritto a ricevere una pensione corrispondente al 10% dell’indennità.

Si tratta del sesto Primo Ministro a ricevere la somma a vita, anche se è stata quello con l’esecutivo più breve della storia britannica. Secondo i resoconti del Cabinet Office, John Major, Tony Blair, Gordon Brown e David Cameron hanno rivendicato tutti più di 100 mila sterline. Blair e Major hanno entrambi chiesto la cifra massima consentita, mentre Gordon Brown e David Cameron rispettivamente 114.712 e 113.423 dollari.

Scoppia la polemica sul web

La differenza tra Liz Truss e i suoi predecessori riguarda però la durata del governo. L’ormai ex premier si è infatti dimessa a poco più di un mese di distanza dal ricevimento del mandato (fino a ieri il primato dell’esecutivo più corto spettava a George Canning, rimasto in carica 118 giorni). É proprio questo ad aver acceso diverse polemiche sul web, con numerosi utenti che hanno definito assurda la possibilità che la donna possa chiedere oltre 100 mila sterline all’anno – tanto più che, proprio lei, ha causato un crollo della sterlina dopo aver presentato il suo piano economico giudicato rischioso e poco responsabile.