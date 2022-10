Alla fine Liz Truss ha gettato la spugna. La prima ministra britannica, in carica solo da 45 giorni, oggi 20 ottobre ha annunciato le sue dimissioni battendo il record di mandato più corto della storia del Regno Unito che apparteneva a George Canning il quale prestò servizio per solo 119 giorni, dal 10 aprile all’8 agosto 1827, giorno della sua morte. Le dimissioni, ironia della sorte, arrivano proprio nel giorno in cui l‘Economist le aveva dedicato una copertina poco lusinghiera, paragonando l’instabilità britannica a quella italiana.

Dimissioni di Liz Truss: l’ironia sui social

Stabilità a parte, se c’è una cosa che non manca Oltremanica è sicuramente il senso dell’umorismo. E così la caduta dell’ennesimo leader Tory è stata accompagnata dall’ironia dei social (e non solo). Festeggia il Daily Star che una settimana fa aveva lanciato su Youtube una sfida di sopravvivenza tra la premier e una lattuga. Alla fine la verdura protagonista di uno streaming seguitissimo ha avuto la meglio.

L’ironia di Ryanair che posta un biglietto solo andata per Truss

Sui social Ryanair ha postato un biglietto aereo a nome Truss. Destinazione? «Anywhere». Puntando sul QRCode poi si apre la pagina dell’andamento della sterlina. E non a caso visto che il piano di tagli delle tasse presentato dal governo e subito ritirato aveva causato un terremoto finanziario e il crollo della valuta.

Un futuro da macchinista ferroviere?

Sempre la compagnia aerea ha postato una foto di Truss in versione macchinista ferroviere interrogandosi sul futuro dell’ormai ex prima ministra. «Mick Lynch potrebbe metterci una buona parola». Lynch altri non è che il segretario della National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, uno dei principali sindacati del settore dei trasporti.

Larry The Cat pronto alla nomina

Non poteva mancare il commento di Larry The Cat, il primo gatto britannico insignito del titolo di ‘Chief Mouser’, ossia ‘l’acchiappatopi in capo’, che vive a Downing Street da 11 anni. Dal suo profilo Twitter seguito da 726 mila follower il soriano ha dichiarato: «Il re mi ha chiesto di diventare Primo Ministro perché queste sciocchezze sono andate avanti abbastanza a lungo».