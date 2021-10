Livrea azzurra e tricolore sulla coda, ecco come saranno gli aerei di Ita Airways

Nella serata del 14 ottobre si è chiusa la lunga storia di Alitalia, oggi si è aperta ufficialmente quella di Italia Trasporto Aereo. La nuova compagnia di bandiera italiana è partita all’insegna della continuità: il primo aereo, con a bordo 60 passeggeri, è decollato da Milano Linate alle 6.27 ed è atterrato alle 7.35 a Bari, sfoggiando sulla livrea lo storico marchio storico tricolore, che a poche ore dall’avvio delle operazioni, Ita si è aggiudicata per 90 milioni, insieme al sito web ufficiale di Alitalia. Per adesso non sono cambiati né codice di volo (AZ), né numero identificativo dei biglietti (055), tantomeno le divise di piloti e assistenti di volo. Identici anche gli arredamento interni dei velivoli. Il cambiamento sarà graduale e avverrà nelle prossime settimane. La livrea, ad esempio, diventerà azzurra, come è stato reso noto durante la presentazione della nuova compagnia Ita Airways.

Ita Airways, presto addio ai colori di Alitalia

Ita Airways, già. «Da oggi il nome dell’azienda è questo», ha spiegato l’ad Fabio Lazzerini: «Un nome che guarda al futuro ma con un’occhiatina indietro. Oggi non nasce una compagnia italiana, nasce la compagnia di bandiera italiana». Cambierà il nome, ma come detto anche l’intera colorazione della livrea: gli aerei saranno tutti azzurri con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. «Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi», spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino. Fino ad allora rimarrà il marchio Alitalia, acquistato da Ita non per riusarlo, ma per evitare che venisse comprato da altri.

Ita Airways, le parole del presidente Altavilla

Ita Airways è partita con 52 aerei, che saliranno a 76 l’anno prossimo. «Dobbiamo dimostrare al contribuente italiano che questa volta staremo attenti all’uso che facciamo del loro capitale, questo è l’obbligo che ci sentiamo chiaro in testa», ha detto il presidente Alfredo Altavilla, sottolineando poi che la compagnia di bandiera intende chiudere il tema delle alleanze entro il prossimo anno: «Ita non nasce per essere un operatore stand alone per sempre. Sarebbe un obiettivo irrealistico, un inutile desiderio di grandezza». Decisamente più vicine le gare per l’handling e la manutenzione, che partiranno nel giro di tre settimane. Così Altavilla sui sindacati e i contratti di lavoro per il personale: «Mi rammarica non essere arrivato alla partenza della compagnia con un accordo, ma sono assolutamente confidente che i passi avanti fatti ci consentiranno di tornare a sederci al tavolo con i sindacati al più presto».