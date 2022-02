Livorno, 50 gatti uccisi in 10 mesi: 5mila euro di ricompensa per informazioni sul killer

Il killer dei gatti continua, impunito, la propria opera. A Livorno è scattata ormai da mesi una vera caccia all’assassino di circa 50 felini in un lasso di tempo di dieci mesi. Una storia macabra che ovviamente non piace né ai livornesi né all’Aida&a, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. I vertici di Aida&a hanno così deciso di alzare la posta, nel vero senso. La taglia sulla testa del colpevole, passa da 3mila euro a 5mila euro e si rivolge a chiunque abbia informazioni a riguardo. Gli animalisti vogliono a tutti i costi chiudere questa storia prima che ci siano altre vittime innocenti.

La taglia di Aida&a: «Vogliamo invogliare a parlare»

L’Aida&a ha deciso di aumentare la ricompensa per chiunque abbia informazioni sul killer dei gatti di Livorno perché le precedenti iniziative non hanno sortito alcun effetto. Nelle scorse settimane era stata istituita una taglia di 3mila euro, mentre l’ordine dei veterinari ha anche assunto una criminologa per studiare il profilo del criminale. Nulla di fatto. Così la decisione di passare da 3mila a 5mila euro «per chi aiuterà a individuare e denunciare alla pubblica sicurezza e con la propria testimonianza far condannare in via definitiva i responsabili di questi crimini». Gli animalisti spiegano: «Sappiamo che quello delle ricompense è un metodo piuttosto crudo. Non vogliamo agire fuori dalla legge, ma con questa iniziativa vogliamo invogliare chi sa qualcosa a parlare. Non accettiamo segnalazioni anonime ma prendiamo in considerazione quelle segnalazioni che porteranno alla condanna definitiva di questi criminali».

Il precedente di Parma e il programma Chi l’ha visto?

Non è la prima volta che i gatti diventano protagonisti di una storia da film thriller. Lo scorso 27 ottobre 2021 la trasmissione Chi l’ha visto?, storico programma di RaiTre, ha raccontato la vicenda legata a una cinquantina di felini scomparsi in provincia di Parma. Ad essere coinvolta è stata la zona di Santa Maria del Piano, nel comune di Lesignano Bagni, e la denuncia è partita dalla sindaca Sabrina Alberini. Numerose le segnalazioni di famiglie che non hanno più ritrovato i propri gatti, con le sparizioni ad aver avuto inizio nel mese di maggio, curiosamente quasi in concomitanza con le prime vittime feline di Livorno.