Livorno, bufera sul bar contro la Meloni: “I vostri soldi non li vogliamo”

Un bar di Livorno ha comunicato che non accetterà come clienti chi ha votato Giorgia Meloni. La titolare ha poi motivato il post su Facebook che ha scatenato l’ira di molti utenti.

Bufera sul bar di Livorno contro Giorgia Meloni

Un bar di Livorno ha deciso di non accettare più i clienti che hanno votato per Giorgia Meloni. Con un comunicato pubblicato su Facebook, La Bua dell’Orate ha fatto sapere: «noi i soldi di chi l’ha votata NON si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di Invertite/Deviate. Con amore, La Bua». Pur non nominando direttamente la leader di Fratelli d’Italia, il riferimento è chiaro. Il post scriptum, inoltre, recita: «L’unica cosa che è deviata/invertita è il vostro cuore/cervello. VERGOGNA».

In seguito Romina Matarazzo, proprietaria del locale, ha spiegato a Il Tirreno il motivo del post. «Non sono una persona che vive di politica o che può ritenersi un’esperta dell’argomento. Ma quando ho visto i risultati domenica sera non ci volevo credere». E ancora: «Sapevo che la destra era molto favorita, ma fino all’ultimo speravo in un risultato diverso. Si tratta dell’Abc, dei diritti che ogni persona si merita di avere. Con questo voto siamo tornati indietro dopo tanti anni di lotte e diritti conquistati». La titolare aggiunge che «il nostro è un pub aperto a tutti, però non ospita chi invece vota Meloni, per me sono liberi di farlo. Infatti questa è solo una richiesta di coerenza, di non recarsi in un locale gestito da persone che la loro leader discrimina».

Intanto, a sua volta, Matarazzo ha ricevuto diverse accuse di discriminazione. «Io non ho proibito niente a nessuno, ho solo chiesto di essere coerenti con le proprie idee», si è giustificata la titolare. «Perché uno che ha votato Meloni, che discrimina gli omosessuali, dovrebbe esser ben accetto nel nostro locale? Poi di bar in città ce ne sono a centinaia, quindi ci sono alternative a volontà, mentre di leggi a salvaguardia della comunità omosessuale non ce ne sono e persone come me e la mia compagna non ci sentiamo tutelate».

La bufera sui social e la retromarcia della proprietaria

Il post ha scatenato centinaia di commenti. Tra chi replica: «Qui le uniche fasciste siete voi», a chi sostiene la scelta dalla titolare: «Non smetteremo mai di combattere». Per la bufera che si è sollevata sui social la titolare ha spiegato ulteriormente le sue posizioni, facendo retromarcia. «Il mio locale è aperto a tutti, chi vuole è il benvenuto e verrà trattato come ho sempre fatto: nel migliore dei modi. Io di mestiere faccio le bevute, questa situazione mediatica non mi appartiene. Ho fatto ciò che volevate, mi sono spiegata e spiegata ancora. Ma sono giunta alla conclusione che comunque ognuno prende dalle parole cioè che vuole. Ribadisco che non era minimamente nelle mie intenzioni mettere un divieto, non mi appartiene. Sono una persona molto inclusiva e libera di esprimermi dove e come voglio o di poter declinare un invito».