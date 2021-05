Una lingua da salvare

In Lettonia, c’è una comunità di poco più di duecento persone che, ogni giorno, prova a preservare dall’estinzione l’antica lingua livone. Un idioma misterioso di vocali, dittonghi e trittonghi, costruito su una grammatica complicata, fatta di casi, nomi senza un genere e coniugazioni senza il futuro. A differenza del lettone, che appartiene alla famiglia delle lingue baltiche, il livone fa riferimento al gruppo ugrofinnico, più diffuso in Russia.

Ad oggi i conoscitori del livone compongono la minoranza etnica più piccola d’Europa, ma non è sempre stato così. Per secoli, la lingua è stata tenuta in vita dai pescatori che si muovevano lungo le rotte orientali e da una comunità di oltre 30mila persone. Nonostante le vicissitudini storiche, comunque, i Livoni hanno profuso grandi sforzi per preservare l’idioma, sia nel passaggio dal controllo tedesco a quello russo, sia in seguito all’integrazione, a cavallo del ventesimo secolo, nella Repubblica di Lettonia.

