Livio Cori sulla fine della storia con Anna Tatangelo: “Il suo nome è troppo pesante”

Dopo l’indiscrezione lanciata settimana scorsa dal settimanale Chi, pare essere arrivata la conferma della rottura definitiva tra Anna Tatangelo e Livio Cori: a voler porre un punto alla loro relazione sarebbe stato il rapper napoletano a causa del nome “troppo pesante” della cantante e conduttrice.

Livio Cori su Anna Tantangelo

A diffondere il rumor circa i motivi della separazione è stato il settimanale Oggi. Citando lo staff di Livio, ha rivelato che quest’ultimo avrebbe avuto troppe divergenze con la fidanzata. Sia differenze di carattere e sia impegni professionali inconciliabili, che li hanno tenuti lontani l’uno dall’altra fino ad un punto di non ritorno. Ma, soprattutto, il rapper si sarebbe accorto che “il nome della Tatangelo è pesante”: per uno come lui, che deve trovare la sua strada, non è facile emergere stando con una persona già così famosa.

Secondo quanto riportato, sarebbe dunque questo il motivo dell’addio: la figura troppo ingombrante di Anna che avrebbe impedito al fidanzato di levarsi. Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione che nessuno dei due membri della (ormai fu) coppia ha confermato o smentito.

La loro relazione

La relazione tra Anna e Livio era iniziata oltre un anno fa dopo la conclusione definitiva della storia che vedeva legata la donna a Gigi D’Alessio. Dichiaratasi single per diversi mesi, durante un’intervista a Verissimo aveva confermato di essere impegnata e aveva parlato del nuovo compagno. Pur affermando che “dove andremo non lo so”, aveva ammesso che “è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene e mi ha cambiato”. Proprio lui le aveva infatti fatto tornare il sorriso e il buonumore “in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile” ed era stata “la luce che ci voleva nella mia vita“. Ancora nessuna dichiarazione da parte loro è arrivata dopo la diffusione della notizia sulla loro separazione.