Dove vedere Liverpool – Villareal di Champions League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Nemmeno il tempo di riprendere fiato e già si torna in campo. Dopo lo spettacolare 4-3 tra Manchester City e Real Madrid di ieri sera, la Champions League presenta la seconda semifinale del tabellone, penultimo atto prima della finale di Parigi. Stasera 27 aprile, in diretta alle 21 su Amazon Prime Video, ad Anfield il Liverpool di Klopp ospita il Villareal di Emery, vera sorpresa di questa edizione. Nel percorso verso la semifinale, i Reds hanno eliminato prima l’Inter agli ottavi e poi il Benfica ai quarti, mentre gli spagnoli hanno fatto lo scalpo a Juventus e Bayern Monaco. Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà lo sloveno Slavko Vinčić, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Anche stasera dunque sarà Inghilterra contro Spagna. Il Liverpool viene da tre vittorie consecutive tra FA Cup e Premier League sulle due squadre di Manchester e sull’Everton nel Merseyside Derby. Buon momento anche per il Villareal che, nonostante il settimo posto in Liga, è reduce da due successi di fila. «Il Villareal è una squadra forte, non li sottovaluteremo», ha detto Jurgen Klopp alla vigilia. «Forse lo hanno fatto Juventus e Bayern, ma con noi sarà diverso. Sarà una partita difficilissima». Nonostante le difficoltà, Unai Emery ci crede e lancia la sfida alla corazzata inglese. «L’effetto sorpresa è svanito, con il Liverpool sarà tutta un’altra partita», ha detto in conferenza stampa. «Vogliamo però battere una delle migliori squadre di sempre».

Liverpool – Villareal, le probabili formazioni di stasera 27 aprile 2022 su Amazon Prime Video

Qui Liverpool, c’è Luis Diaz con Salah e Manè

Jurgen Klopp dovrebbe affidarsi agli stessi 11 che hanno sconfitto il Benfica nell’andata dei quarti di finale. Nell’ormai tradizionale 4-3-3, davanti al portiere Alisson, il Liverpool presenterà Konatè e Van Dijk, con gli esterni Alexander-Arnold e Robertson a spingere sulle fasce. A centrocampo ci sarà il capitano Henderson con ai suoi fianchi Fabinho e Thiago Alcantara, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Keita. In attacco invece panchina per Firmino, dato che dovrebbe esserci Luis Diaz al fianco degli intoccabili Salah e Manè.

Qui Villareal, in campo l’ex Arsenal Coquelin

A caccia della terza impresa in questa Champions League, il Villareal si prepara ad affrontare il Liverpool con un contenitivo 4-4-2. Davanti a Rulli, confermato tra i pali, ci saranno l’ex Napoli Raul Albiol e Pau Torres. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Foyth ed Estupinan, rispettivamente a destra e sinistra. In cabina di regia ci sarà ancora una volta Parejo, veterano della squadra, con Capoue, Trigueros e l’ex Arsenal Coquelin, al rientro dopo un turno di squalifica in campionato. In attacco fiducia a Lo Celso e Danjuma, mentre in caso di passaggio al 4-3-3 Alcacer dovrebbe rilevare uno dei centrocampisti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Coquelin, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso, Danjuma. All. Emery.