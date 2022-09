Liverpool, suicidi due tifosi dopo i disordini alla finale di Champions

Dopo aver assistito alla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid due tifosi della squadra inglese hanno deciso di suicidarsi. A rivelarlo è stato il giornale francese L’Equipe e molto probabilmente la causa della morte sarebbe da attribuirsi a traumi del passato.

I due tifosi del Liverpool erano presenti anche a Hillsborough

Due tifosi del Liverpool che erano rimasti coinvolti negli incidenti provocati dalla Uefa e dalla disorganizzazione della polizia francese a Parigi prima della finale di Champions League tra i Reds e i Blancos, si sono tolti la vita. La notizia è stata riportata dal giornale francese L’Equipe che ha evidenziato come i due tifosi erano stati coinvolti anche nel disastro di Hillsborough del 1989.

Per questa ragione, si presume che il trauma vissuto dai tifosi del Liverpool prima della finale di Champions abbia rievocato quei ricordi e abbia spinto i supporters a togliersi la vita. D’altronde, prima di poter partecipare all’evento, centinaia di tifosi erano rimasti imbottigliati nella folla e correvano il pericolo di venir schiacciati o soffocati prima di riuscire a entrare nello stadio.

Le parole di Peter Scarfe, presidente dell’associazione di sostegno ai sopravvissuti di Hillsborough

Peter Scarfe, presidente dell’associazione di sostegno ai sopravvissuti di Hillsborough, intervistato dal giornale L’Equipe ha cercato di chiarire la situazione. Le sue parole sono state: «Non posso dare troppi dettagli su questi suicidi, perché le indagini sono in corso. Posso dire che uno è avvenuto circa una settimana dopo la finale del Saint-Denis e l’altro, la scorsa settimana. Le vittime avevano 52 e 63 anni e non c’è dubbio che, se hanno commesso questo atto irreparabile, è perché l’ultima finale di Champions League ha riattivato in loro il trauma del 1989, che pensavano di aver superato».

Scarfe ha continuato il suo racconto dicendo: «Il ricordo del 1989 è tornato a tormentarli perché gli eventi allo Stade de France hanno molte cose in comune con quelli di Hillsborough. In entrambi i casi si sono create strozzature che impedivano di muoversi, con persone schiacciate l’una contro l’altra sotto un tunnel, tornelli bloccati che impedivano l’ingresso nello stadio e soprattutto false accuse. Il governo francese, proprio come fece la polizia inglese nel 1989, ha accusato i tifosi del Liverpool di essere responsabili dei disordini».