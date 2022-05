Finale Champions League, dove vedere Liverpool – Real Madrid? Orario, arbitro e formazioni

Liverpool e Real Madrid sono pronte per l’ultimo atto. Stasera 28 maggio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, la finale di Champions League 2022. La sfida sarà un remake del 2018, quando i Blancos si imposero 3-1 con reti di Benzema e Bale viziate dagli errori del portiere Karius. Gli inglesi nel turno precedente hanno eliminato il Villareal con un doppio successo, 2-0 ad Anfield e 3-2 in trasferta. Più emozionante la qualificazione degli spagnoli, capaci di rimontare il Manchester City con due reti nel recupero. Prima del match, come di consueto andrà in scena la cerimonia di apertura con esibizione live di Camila Cabello. La popstar ha anche espresso il suo verdetto senza però sbilanciarsi: «Finirà 3-1, ma non sono sicura del vincitore». L’incontro sarà visibile in streaming sul sito Mediaset Play oltre che tramite le app Infinity e SkyGo.

«Dobbiamo imparare a vincere le finali, ma siamo più esperti di quattro anni fa». Così Jurgen Klopp, guida del Liverpool, ha descritto la situazione in vista della finale. Guai però a parlare di rivincita o vendetta. «Noi non siamo così, dobbiamo solo giocare come sappiamo». Per Carlo Ancelotti, tecnico italiano sulla panchina del Real Madrid, conterà soprattutto la testa. «Personalità e coraggio saranno fondamentali», ha dichiarato in conferenza alla vigilia. «Il calcio è imprevedibile. Arbitro della finale di Champions League sarà il francese Clément Turpin, che avrà come assistenti i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Transalpino anche il quarto uomo, che sarà Benoît Bastien. Al Var siederanno invece Jérôme Brisard, che vanterà l’aiuto degli italiani Massimiliano Irrati e Filippo Meli oltre che del francese Willy Delajod.

Liverpool – Real Madrid, le probabili formazioni della finale di Champions League stasera 28 maggio 2022 su Sky e Canale 5

Qui Liverpool, Luis Diaz con Mané e Salah

Pochi dubbi per Jurgen Klopp che, in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid, dovrebbe affidarsi agli 11 titolari. Davanti al portiere Alisson, difesa a quattro con Van Dijk e Konatè centrali, mentre sulle fasce ci saranno Robertson a sinistra e Alexander-Arnold a destra. A centrocampo dovrebbero ricevere una maglia da titolare Keita, Fabinho ed Henderson, anche se non si esclude un impiego di Thiago Alcantara. Davanti, panchina per Firmino, che dovrebbe lasciare il posto a Luis Diaz accanto a Mané e Salah. «Abbiamo un conto da saldare», ha postato su Instagram l’egiziano.

Qui Real Madrid, più Valverde di Rodrygo

Once de gala per il Real Madrid, che contro il Liverpool dovrebbe schierare la miglior formazione possibile. Per la finale di Champions League, tra i pali ci sarà Courtois, con Militao e Nacho a formare la coppia centrale. Sugli esterni spazio quasi certamente a Mendy a sinistra e Carvajal sulla destra. Centrocampo d’esperienza con Kroos, Casemiro e Modric, mentre in attacco dovrebbe giocare Valverde al posto di Rordygo. Al suo fianco certi di un posto sia Vinicius Jr sia Benzema, a caccia di altri record da abbattere.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mané, Luis Díaz. All.: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All.: Ancelotti.