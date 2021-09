Liverpool – Milan, formazioni e precedenti. Dove vedere l’esordio dei rossoneri in Champions League

Liverpool – Milan, atto terzo. Nella finale del 2005 vinsero gli inglesi, due anni dopo fu il turno di rossoneri. Insomma, 1 a 1 e palla al centro. Stasera, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marcheggiani, i rossoneri guidati da Stefano Pioli esordiranno in Champions League proprio contro i Reds di Jurgen Klopp per la prima partita del gruppo B. Nell’altro match, l’Atletico Madrid ospiterà al Wanda Metropolitano il Porto. La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Mediaset Infinty. (In campo anche l’Inter contro il Real Madrid)

Due volte in finale, mai nei gironi. Che la sfida fra Liverpool e Milan fosse un match per cuori forti lo si era capito già nel 2005, quando in finale gli inglesi rimontarono il 3-0 dei rossoneri maturato nel primo tempo per vincere poi ai rigori. L’incubo Dudek, l’errore di Sheva. La beffa milanista però trovò vendetta solo due anni dopo, ad Atene, quando la doppietta di Pippo Inzaghi portò i rossoneri sul tetto d’Europa, proprio ai danni dei Reds. Il match di oggi, valido per la fase a gironi, ha sicuramente un peso specifico inferiore rispetto ai due precedenti, ma non per questo sarà meno affascinante. Il Liverpool, infatti, sui propri profili social ha omaggiato il Milan con un video che ripercorre la grande storia in Champions due club attraverso le voci di telecronisti italiani e inglesi.

Liverpool – Milan, le probabili formazioni di stasera 15 settembre 2021

Anfield sarà sold out, You’ll Never Walk Alone risuonerà come un grido di battaglia. La sfida è pronta e le due squadre arrivano in ottima forma. Il Milan, privo di Ibrahimovic fermato da un acciacco in allenamento, giunge forte delle tre vittorie su altrettanti match in campionato, l’ultima ai danni della Lazio di Maurizio Sarri. Il Liverpool di Klopp è invece primo in Premier League con 10 punti, al pari di Chelsea, Manchester United ed Everton.

Salah contro Giroud. Alexander Arnold contro Theo Hernandez. Klopp contro Pioli. I duelli sono tanti. Per il Liverpool è attesa una sola variazione rispetto al match di Premier dello scorso weekend contro il Leeds. L’allenatore tedesco dovrà fare a meno di Elliot, uscito per un grave infortunio alla caviglia a metà del secondo tempo. Al posto del talento classe 2003 dovrebbe esserci Jordan Henderson, che affiancherà Fabinho e Thiago Alcantara in un centrocampo a tre. In attacco ci sarà il tridente composto da Salah, Jota e Mané. Davanti al portiere Alisson, invece, agiranno Alexander Arnold e Robertson sulle fasce, con van Dijk e Matip al centro.

Assenza pesante in casa Milan, dato che Zlatan Ibrahimovic ha dovuto alzare bandiera bianca. L’attaccante svedese, in gol contro la Lazio pochi minuti dopo il suo rientro, è stato fermato da un problema al tendine d’Achille. Al suo posto, Stefano Pioli dovrebbe schierare Ante Rebic dal primo minuto, in ballottaggio con Olivier Giroud, che però rientra dalla pausa forzata dovuta al Covid-19. Confermato Maignan in porta, mentre Kjaer dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Tomori, con Theo Hernandez e Calabria sulle fasce a confermare il quartetto di difesa. A centrocampo ci sarà Kessiè affiancato da uno fra Tonali e Bennacer (il centrocampista bresciano non è al top). In attacco, alle spalle di Rebic, trio formato da Brahim Diaz, Saelemaekers e Leao.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.