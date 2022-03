Liverpool – Inter, dove vedere la diretta della partita di Champions League? Orario, arbitro, formazioni

Champions League, è tempo di verdetti con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Stasera 8 marzo 2022 alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, l’Inter sarà di scena a Liverpool a caccia dell’impresa. La formazione di Simone Inzaghi dovrà infatti tentare di ribaltare lo 0-2 subito dai Reds a San Siro in uno degli stadi più caldi d’Europa, dove la squadra di Jurgen Klopp non perde da un anno. Liverpool – Inter sarà visibile anche in streaming su Infinity e Sky Go, oltre che sul sito di Mediaset Play.

«Il risultato dell’andata è penalizzante, ma se giochiamo come sappiamo fare, possiamo avere qualche chance», ha detto in conferenza alla vigilia Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. «Essenziale segnare nel primo tempo». Dopo un febbraio da incubo, con una sola vittoria e oltre 400 minuti senza segnare, i nerazzurri proveranno a dare seguito all’ottima prestazione in campionato contro la Salernitana. «L’Inter non verrà qui in vacanza, non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere già ai quarti», ha avvisato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. «Il 2-0 è il risultato più ribaltato della storia del calcio». Arbitro di Liverpool – Inter sarà Antonio Mateu Lahoz, mentre assistenti saranno Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Quarto uomo sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea, mentre al Var siederanno Juan Martínez Munuera e Guillermo Cuadra Fernández.

Liverpool – Inter, le probabili formazioni di stasera 8 marzo 2022 su Sky e Canale 5

Qui Liverpool, in avanti potrebbe rifiatare uno fra Manè e Salah

Vincitore della Coppa di Lega e in piena corsa per FA Cup e Premier League, il Liverpool non nasconde di voler puntare a uno storico poker di trofei. Per questo Jurgen Klopp dovrebbe schierare la formazione migliore, pur avendo in mente qualche cambio per far rifiatare i suoi uomini. Davanti al portiere Alisson è certo di un posto Van Dijk, mentre Konaté è in ballottaggio con Matip. Pochi dubbi per le corsie laterali, dove agiranno Alexander-Arnold e Robertson, fra i migliori assist-man d’Europa. A centrocampo, uno fra Henderson e Thiago Alcantara, con l’inglese favorito, avrà un posto assieme a Keita e Fabinho. Nel tridente d’attacco dovrebbero scendere in campo Diogo Jota, Salah e Manè, ma non si esclude un impiego dal primo minuto di Luis Diaz al posto di une delle due stelle africane.

Qui Inter, Vidal sostituirà lo squalificato Barella

All-in invece per Inzaghi che, per provare l’impresa, dovrebbe schierare la miglior formazione possibile. Davanti ad Handanovic si sarà dunque il terzetto formato da Bastoni, De Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo Vidal sostituirà Barella («Sono contento che non giochi», ha dichiarato Klopp alla vigilia). Accanto al cileno ci saranno Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries a destra e Perisic a sinistra. L’unico dubbio riguarda l’attacco: se Lautaro Martinez è certo di un posto, al suo fianco Sanchez sembra favorito su Dzeko per partire dall’inizio.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota; Luis Diaz. All.: Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi