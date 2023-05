Little Tony: moglie, figlia, e causa della morte del cantante

Nato il 9 febbraio del 1941 a Tivoli, Little Tony è stato per molti anni uno dei più apprezzati interpreti della canzone italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla straordinaria carriera dell’Elvis Presley italiano.

Chi era Little Tony: la vita e la biografia

Originario della Repubblica di San Marino (la sua famiglia era sanmarinese da oltre sei generazioni), Antonio Ciacci (questo il vero nome del cantante) mosse i suoi primi passi nel mondo della musica fin da giovanissimo grazie al nonno Novino, cantante e suonatore di fisarmonica, allo zio Settembrino, chitarrista, ma anche ai suoi due fratelli, entrambi musicisti. Le primisissime esperienze sul palco le ebbe nella zona dei Castelli Romani, dove cominciò ad esibirsi in alcuni ristoranti del posto.

Un momento di svolta sarà il 1958 quando, durante uno spettacolo, verrà notato dall’impresario inglese Jack Good, che lo spingerà a trasferirsi nel Regno Unito. Da questo momento in poi Ciacci inizierà a farsi chiamare con il nome di Little Tony, un evidente omaggio a Little Richard. Insieme ai suoi fratelli inizierà quindi ad esibirsi all’estero con la band Little Tony & His Brothers, ottenendo un discreto successo.

La fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 furono per lui un periodo molto fortunato. Dopo aver pubblicato diversi singoli di successo (come Johnny B e Goode, Shake rattle and roll), nel 1961 sfiorò la vittoria al Festival di Sanremo, classificandosi secondo con 24 mila baci in compagnia di Adriano Celentano. La consacrazione definitiva arriverà però nel 1962 con la pubblicazione di quello che è ad oggi forse il suo più grande successo, ovvero Cuore matto: il pezzo, presentato al Festival di Sanremo, arrivò prima in classifica e si mantenne in top 10 per ben 9 settimane. Nel corso della sua carriera, per il resto, avrebbe partecipato alla kermesse canora ligure un totale di 10 volte, tra cui nel 1970 con Patty Pravo (con La spada nel cuore) e nel 2003 con Bobby Solo (con Non si cresce mai).

Vale inoltre la pena di ricordare la sua carriera in veste di attore. Little Tony partecipò infatti come protagonista a diversi musicarelli, tra i quali spiccano Riderà (Cuore matto) e Cuore matto… matto da legare, entrambi usciti nel 1967.

Little Tony: la causa della morte

Il cantante ci ha lasciati il 27 maggio 2013 presso la clinica Margherita di Roma. L’artista era finito presso la struttura ospedaliera il 16 marzo dello stesso anno per curarsi da un tumore ai polmoni. Appena due mesi prima, l’artista aveva fatto la sua ultima apparizione in tv nella cornice della tramissione I migliori anni di Carlo Conti.

Little Tony: moglie e figlia

Little Tony è stato sposato due volte. La prima volta con Giuliana Brugnoli, sposata nel 1972 a San Marino e dalla quale ha avuto la figlia Cristiana. Proprio lei ai microfoni di Domenica In aveva raccontato com’era inizia la storia d’amore tra i suoi genitori: «Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme 12 anni». Giuliana è deceduta nel 1993 a causa di un tumore.

La seconda moglie di Ciacci è stata Luciana Manfra, corista della sua band sposata nel 1999 e al suo fianco fino alla morte. Una relazione che all’epoca destò qualche clamore data la differenza di età di 28 anni: quando si conobbero lei era infatti quasi coetanea della figlia di lui.