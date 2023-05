Il 9 maggio 2020 moriva Little Richard

Il 9 maggio 2020 ci lasciava Little Richard, cantautore, pianista nonché attore conosciuto come “The Architect of Rock and Roll” per l’enorme influenza sulla storia di questo genere musicale, di cui a ragione viene considerato uno dei padri fondatori. Ritmica martellante, vocalismo innovativo e un look sgargiante che davvero non poteva passare inosservato: il cantante di Tutti Frutti fu uno dei primi a impersonare lo stile trasgressivo e provocatorio che da lì in poi avrebbe contraddistinto il rock.

Il successo con Tutti Frutti: «Wop bop a loo bop a lop bom bom…»

Richard Wayne Penniman, questo il suo vero nome, era nato il 5 dicembre 1932 a Macon, in Georgia. Ovvero, uno degli Stati del Sud dove vigeva ancora la segregazione razziale. Terzo di dodici figli, crebbe in una famiglia molto religiosa nella quale la musica era parte integrante della vita di tutti i giorni: la sua famiglia si esibiva come gruppo canoro in varie chiese locali, con il nome d’arte The Penniman Singers. Influenzato dalla musica gospel, fu messo sotto contratto dalla RCA Camden già nel 1951, iniziando a incidere singoli che però nei primi anni ebbero poco successo. Passato poi alla Peacock Records, insoddisfatto dell’andamento della carriera solista, formò un gruppo musicale R&B dal nome The Upsetters. Nel 1955 ecco la svolta grazie al singolo Tutti Frutti, caratterizzato da parti trascinanti di batteria, sassofono e pianoforte, così come da un titolo in italiano: la co-autrice del testo, Dorothy LaBostrie, dichiarò che l’idea le era stata suggerita da un nuovo gusto di gelato in un chiosco vicino a casa: “Tutti frutti”, appunto. «Wop bop a loo bop a lop bom bom» e niente fu più lo stesso. Se Elvis fu il re del rock, in Little Richard aveva trovato il suo architetto. Nel giro di poco tempo lanciò poi Lucille, Long Tall Sally, Slippin’ and Slidin e Jenny, raggiungendo un enorme successo, più forte persino della segregazione razziale visto che ai suoi concerti bianchi e afroamericani si mischiavano in sala, ignorando le regole dell’epoca, per scatenarsi insieme con la sua musica.

Il ritiro all’apice del successo: da musicista a predicatore, poi il ritorno

All’apice della fama, Little Richard lasciò improvvisamente il mondo della musica nel 1957, a metà di un tour australiano, per intraprendere la carriera di predicatore. Tornato sulle scene cinque anni dopo, visse un rinnovato successo che lo fece di nuovo cadere negli stravizi del decennio precedente, quando aveva iniziato ad abusare pesantemente di cocaina, partecipando ripetutamente a orge bisessuali. Nel 1977 raggiunse il punto di non ritorno: quando un vecchio amico in crisi di astinenza gli puntò contro una pistola minacciando di ucciderlo se non gli avesse dato del denaro, Little Richard lasciò di nuovo le scene, dichiarando che non era possibile conciliare la carriera da rockstar con la volontà di servire il Signore. E così, niente più musica bensì evangelizzazione delle folle negli Anni 80 e 90, decenni durante i quali fece diverse comparsate al cinema e in tv, mentre in chiesa predicava la necessità di supportare l’uguaglianza tra le razze, rinnegando il proprio passato fatto di droga, alcol e rapporti omosessuali. Negli ultimi anni della sua vita, il musicista aveva poi ripreso a esibirsi, forte del suo status di leggendario pioniere del rock and roll.

L’enorme lascito artistico dell’architetto del rock and roll

Introdotto nel 1986 nella Rock and Roll Hall of Fame, Little Richard influenzò lo sviluppo di diversi generi musicali (pur non avendo mai vinto un Grammy) e la formazione di altri celebri artisti. Erano suoi accaniti fan i Beatles e i Rolling Stones, così come James Brown, Otis Redding e Ray Charles. Ammirato anche da Bob Dylan, David Bowie, Freddie Mercury e Rod Stewart, Little Richard ebbe tra l’altro il merito di scoprire un giovanissimo Jimi Hendrix, che nel 1964 reclutò per la sua band.

Tag43 vi dà il buongiorno con Tutti Frutti, il più grande successo di Little Richard.