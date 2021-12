Litfiba, a primavera l’ultimo tour dal vivo

I Litfiba vanno in pensione. Dopo 13 album e 10 milioni di dischi venduti il gruppo formato da Piero Pelù e Ghigo Renzulli appende il microfono al chiodo. L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa di presentazione del tour di primavera dei Litfiba che, per l’appunto, si chiama L’ultimo girone.

«Siamo estremamente felici di annunciare che questo sarà l’ultimo tour dei Litfiba» hanno detto oggi a Milano Piero Pelù e Ghigo Renzulli, hanno annunciato il loro tour d’addio come Litfiba, L’ultimo girone, previsto nella primavera 2022.

L’ultimo girone, il tour finale dei Litfiba

«Felicemente con questo tour festeggiamo i nostri 40 più 2 (dovuti al Covid) anni di carriera» ha detto Pelù «felici della nostra storia, di tutto quanto fatto e scritto, di 13 album e 10 milioni di dischi venduti».

Saranno disponibili alle 16 di lunedì 13 dicembre i biglietti per le prime 10 date annunciate del tour d’addio dei Litfiba, organizzato da Friends & Partners.

Il tour si aprirà il 26 aprile 2022 a Padova, poi farà tappa a Napoli, a Roma, Firenze e Milano, con l’ultima data fissata per il 25 maggio all’Alcatraz.

Una storia lunga 40 anni

In 40 anni di carriera dal primo cachet da 150mila lire alla Rokkoteca Brighton di Settignano, sulle colline di Firenze al grande successo mainstream. I Litfiba guidati da Federico ‘Ghigo’ Renzulli e da Piero Pelù, in 40 anni, hanno superato stravolgimenti di formazione, tragiche scomparse (Ringo De Palma, il batterista, morto a giugno del 1990), addii dolorosi (nel 1999 Piero Pelù lascia per iniziare la carriera solista) e la reunion del 2009.

Ora però la band toscana ha deciso di mettere la parola fine in calce alla loro storia musicale svelando anche il vero significato del nome della band.

Per molti anni si è detto che avesse un significato dal sapore campanilista: ‘L’ITalia, FIrenze e BAsta’. Invece no. Nasce dal passato di Ghigo da operatore telex. La lettera ‘L’, infatti, era la sigla della chiamata del sistema Iricon usato dal telex, IT stava per Italia, FI per Firenze, e BA per via de’ Bardi, a Firenze, dove si trova la cantina di Renzulli dove i Litfiba sono nati.