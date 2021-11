L’Italia ha vinto gli Europei di football americano

Continua il 2021 magico dello sport italiano. Credevamo fosse la magia dell’estate, con il successo negli Europei di calcio e le straordinarie affermazioni di Jacobs e Tamberi ai Giochi Olimpici, segnati dal record di medaglie azzurre. Ma poi erano arrivati i trionfi nella pallavolo, maschile e femminile, insieme a quello di Colbrelli nella Parigi-Roubaix, più tanti altri ori in così tante discipline che si faticano a ricordare. Ebbene, sperando che la magia non si esaurisca con il 2022, intanto il 31 ottobre si è aggiunto un altro successo: l’Italia ha appena vinto anche gli Europei di football americano.

Italia del football americano, vittoria netta in finale

L’Italia della palla ovale “americana” si è issata sul tetto d’Europa battendo il quel di Malmö i padroni di casa della Svezia. Risultato della finale 41-14: partita praticamente perfetta quella del Blue Team (così è conosciuta la Nazionale), che ha chiuso i primi due quarti di gioco sul punteggio di 34-0, limitandosi poi a gestire l’ampio vantaggio nel secondo tempo. Sei i touchdown messi a segno nel corso della gara, condotta dal primo all’ultimo minuto in grande scioltezza.



Italia del football americano, terzo titolo continentale

L’Italia era arrivata in finale dopo l’annullamento della semifinale contro la Francia, prevista per lo scorso 7 agosto ma annullata a causa di alcune positività al Covid rilevate nel gruppo squadra della nazionale transalpina. Per l’Italia si tratta del terzo titolo continentale, dopo le vittorie ottenute nel 1983 e nel 1987. «Grande orgoglio e apprezzamento per questa splendida vittoria che regala all’Italia un campionato europeo e corona l’impegno straordinario del nostro team e della complessiva realtà nazionale del football con orgoglio rappresentata dalla Fidaf. Un cammino oggi tanto ricco di successo quanto in questi anni ricco di sacrifici», ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è anche presidente (al quarto mandato) della Federazione Italiana di American Football, riconosciuta dal CONI nel 2011.