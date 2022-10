Listeria, ritirato un lotto di prosciutto cotto

Nuova allerta listeriosi. Questa volta a far scattare l’allarme è un lotto di Prosciutto Cotto Alta Qualità Dolce Dop da 150g a marchio Sapor di Cascina. Per la precisione il lotto è il numero 223467, con data di scadenza tra l’altro molto vicina, 20 ottobre 2022. Il prosciutto cotto viene venduto negli esercizi Penny Market ed è stato prodotto da Motta Srl di Barlassina, nel Milanese, che ha effettuato il richiamo per «non conformità microbiologica», vista la «possibile presenza di Listeria Monocytogenes». Lo riporta il sito del ministero della Salute. L’avvertenza è di «non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 20 ottobre», si può leggere sul sito del ministero della Salute, dove viene precisato che «il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra indicato». Dopo wurstel, tramezzini al salmone, pancake al cioccolato, porchetta e gorgonzola, tocca dunque adesso al prosciutto cotto.

Gli allarmi si stanno moltiplicando

A causa di sospetta contaminazione da listeria è stato ritirato ieri dal mercato un lotto di Gorgonzola Dolce Dop da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia. Simili avvisi sono stati emessi nel recente passato per pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier, che il 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da sei), e per dei tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori, ritirati il 5 di questo mese. A fine settembre, dopo verifiche effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal ministero per fronteggiare la diffusione del batterio, sono stati ritirati lotti di wurstel prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli. Ai wurstel contaminati dal ceppo di Listeria ST 155 si fanno risalire almeno 67 casi clinici di listeriosi e quattro decessi.

Batterio listeria e listeriosi, le cose da sapere

Batterio presente normalmente in natura, il Listeria monocytogenes può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte. Questo batterio è responsabile della listeriosi, ovvero l’intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato e che provoca, nella sua forma più tipica, la diarrea. In alcuni casi più gravi, ma bisogna specificare rari, la listeriosi può dare vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi. Fondamentale nella prevenzione le corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti: è ad esempio opportuno cuocere sempre i wurstel prima di mangiarli.