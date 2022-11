Listeria, Nas sequestrano 14 tonnellate di cibi: chiuse 23 aziende

Casi di listeria nel cibo crudo o con poca cottura: i Nas passano ai sequestri in aziende per tutto il territorio italiano. Il bottino dei Carabinieri è di 14 tonnellate di cibo, con la chiusura o la sospensione per circa 23 imprese. Le attività chiuse o sospese avevano un valore di oltre 7 milioni di euro, mentre il cibo sequestrato avrebbe fruttato 327mila euro una volta messo in commercio. È quanto emerge dai controlli effettuati e resi noti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dal Ministero della Salute.

Listeria, interventi Nas in tutta Italia: sequestri in aziende

Le indagini sono scattate dopo i casi di intossicazione alimentare per via di questo batterio, con particolare riferimento ai wurstel e ai cibi poco cotti in genere. I controlli erano volti ad accertare la corretta gestione delle materie prime in materia di sicurezza ed igiene. Così, sono state sottoposte al controllo circa 1.095 aziende del settore. Di queste, 335 – cioè circa il 30% – sono risultate irregolari. Così 310 aziende sono state segnalate alle autorità giudiziaria e sanitaria. Le violazioni totali riscontrate sono state 541 e il valore delle sanzioni è stato di circa 365 mila euro.

In particolare, i militari hanno riscontrato materie prime già scadute o in cattivo stato di conservazione, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e nessuna tracciabilità sulla provenienza dei prodotti. Stando alle indagini, si sarebbero creati i presupposti per la diffusione del batterio.

Merce sequestrata e aziende sospese o chiuse

La merce è stata quindi sequestrata e, in base alla gravità delle violazioni, le aziende sono state sospese o chiuse. Infatti, in caso di sospensione dell’attività, l’azienda può rimettersi in regola con la dotazione di sicurezza e non può lavorare finché non conclude queste operazioni. Invece, un’azienda chiusa non può più riprendere a lavorare.

La listeria può dare forme lievi o gravi. Nei casi più difficili, i sintomi sono: febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari, nausea e diarrea.