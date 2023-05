Listeria, gorgonzola e pancetta richiamati dal Ministero: i marchi interessati

C’è un nuovo allarme listeria ed il ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di prodotti che potrebbero essere infettati da questo batterio. Tra questi ci sono alimenti come gorgonzola dop e pancetta.

I prodotti interessati dall’allarme listeria

Il ministero della Salute ha richiamato determinati prodotti venduti dalla catena di negozi MD. Nella fattispecie, l’allarme è scattato per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogene. Sono stati pubblicati sul sito del ministero della Salute ben tre richiami riguardanti il marchio Igor srl a Cameri, in provincia di Novara. Quali sono i prodotti richiamati? Si tratta del gorgonzola dop venduto dal marchio «Dolce lettere dall’Italia» con numero di lotto 10427001, il gorgonzola dop dello stesso brand con numero di lotto 10427002 e il gorgonzola dop del marchio «Dolce malga paradiso» con numero di lotto 10427001. Ovviamente, coloro che si sono accorti di avere in casa un prodotto simile dovrebbero segnalare la cosa ed evitare di consumare gli alimenti. I prodotti acquistati devono essere restituiti al punto vendita dove si è effettuato l’acquisto. Inoltre, sembra che a essere interessato da un richiamo ci sia anche un altro alimento, un lotto di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all’asse prodotto dal Salumificio Bonalumi. Questo lotto sarebbe stato messo prodotto in data 27 marzo 2023, in uno stabilimento di Mozzo, in provincia di Bergamo. Anche in questo caso è necessario consegnare il prodotto al punto vendita per evitare problemi.

Cos’è la listeriosi?

Il batterio noto come listeria può causare la listeriosi, una malattia che si presenta come una gastroenterite nel giro di qualche ora dall’assunzione del cibo contaminato. In rari casi poi, la listeriosi può portare a meningiti, encefaliti e setticemie. Non è raro che vengano ritirati prodotti dal mercato per l’allarme listeria e nei mesi scorsi sono stati richiamati alimenti come wurstel di pollo, tramezzini al salmone e prosciutto cotto.