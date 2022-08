Liste Pd, Renzi: «Scelte di Letta caratterizzate dal rancore personale»

Pur senza entrare nel merito dei nomi dei candidati scelti dal Pd per le prossime elezioni politiche, Matteo Renzi ha insinuato che «la guida di Enrico Letta sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere». Le stesse parole che aveva usato per descrivere il veto posto dal segretario dem nei suoi confronti sembrano ora rivolte alla decisione (più o meno voluta) di escludere dalla candidatura ex renziani come Luca Lotti.

Renzi sulle liste del Pd

Il leader di Italia Viva non è comunque intenzionato a creare polemiche né a dire la propria sulla rosa delle personalità scelte dal partito che, come la coalizione a cui appartiene, è a tutti gli effetti un suo avversario: «Vedremo i frutti il 26 settembre. Auguro ogni bene a tutti, candidati ed esclusi, ed evito con cura ogni dibattito sul tema. Mi hanno insegnato che la politica si fa coi sentimenti, noi coi risentimenti».

Critico sulle decisioni della dirigenza anche il presidente di IV Ettore Rosato, il quale ha fatto notare a Letta che, «anche se continua a criticare la formazione delle liste nel 2018, lui ha fatto esattamente la stessa cosa». E ancora: «Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma l’onestà intellettuale e la decenza dovrebbe impedire il moralismo a senso unico».

Renzi su Di Maio, Meloni e Salvini

Nella sua eNews, Renzi ha inoltre spinto sulla proposta di Calenda di un confronto pubblico tra candidati con Letta, Meloni e Conte, e criticato Luigi Di Maio che nei giorni scorsi l’ha definito «estremista». Dopo aver ricordato che l’ex esponente pentastellato è stato «l’uomo dei Gilet Gialli, di Bibbiano e dell’impeachment a Mattarella», si è detto orgoglioso di essere «ontologicamente diverso da quelli come lui».

Quanto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, l’ex premier non li ritiene un pericolo per la democrazia quanto più per l’economiam date le loro «promesse assurde, irrealizzabili, insostenibili e ingiuste». Di qui la sua conclusione: «Diciamo le cose come stanno: se vincono loro non perderete la vostra libertà, al massimo perderete i vostri risparmi».