Il governo approva i nuovi viceministri e sottosegretari: la lista

Adesso è ufficiale: nell’elenco dei 31 sottosegretari nominati dalla presidente Giorgia Meloni non c’è Giuseppe Mangialavori, il cui nome figura all’interno di due maxi-inchieste contro la ‘ndrangheta. Al suo posto, in quota Forza Italia, Maria Tripodi. La premier ha inviato un messaggio ai suoi, spiegando che «saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore». Ha poi spiegato di aver «fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi».

Gli otto viceministri

Gli otto sottosegretari a cui sarà attribuita la delega di viceministro saranno quattro di Fratelli d’Italia, due della Lega e due di Forza Italia. Agli Esteri va Edmondo Cirielli, che come Maurizio Leo (Mef), Galeazzo Bignami (Infrastrutture e trasporti) e Maria Teresa Bellucci (Lavoro e politiche sociali) appartiene al partito di Giorgia Meloni. Salvini piazza Vannia Gava all’Ambiente ed Edoardo Rixi alle infrastrutture, mentre Berlusconi ottiene il viceministero della Giustizia con Francesco Paolo Sisto e quello al Mise, con Valentino Valentini.

L’elenco dei sottosegretari

Nell’elenco dei 31 sottosegretari la vittoria di Silvio Berlusconi si chiama Alberto Barachini. Lui è uno dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio, assegnato all’Editoria, materia cara al Cavaliere, mentre all’Innovazione va Alessio Butti, all’Attuazione del programma va Giovanbattista Fazzolari e al Cipe Alessandro Morelli. Ecco l’elenco completo:

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe)

Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego

Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

Mise: Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

Mite: Claudio Barbaro

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon

Istruzione: Paola Frassinetti

Università e ricerca: Augusta Montaruli

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Salute: Marcello Gemmato

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Giorgia Meloni: «FdI si distingue per compattezza e umiltà»

Adnkronos ha pubblicato il messaggio che Giorgia Meloni ha inviato ai parlamentari di Fratelli d’Italia. «Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi. Ovviamente tutti i nostri rappresentanti al Governo dovranno essere impegnati in un qualificato e qualificante lavoro di collaborazione con i parlamentari e i dipartimenti del partito. Sono certa che l’entusiasmo che ci accompagna in questi primi giorni vedrà ognuno di noi ancor più motivato a fare tutto il possibile tenendosi lontano da polemiche o metodi che nel passato hanno affossato partiti e governi. Vi chiedo di segnalarmi per tempo ogni quesito e ogni situazione che possa danneggiare la nostra immagine come partito affinché possa affrontarla. Vi ricordo che Fratelli d’Italia si è distinto rispetto agli altri partiti per compattezza e umiltà».