Lissone, ragazza di 19 anni morta investita da un treno in stazione

A Lissone si è consumata una vera e propria tragedia: una ragazza di 19 anni è morta investita da un treno in stazione. La giovane è deceduta per lo schianto e sono state inutili le operazioni dei soccorsi.

L’incidente di Lissone

Non è ancora chiara del tutto la dinamica che ha coinvolto la ragazza di 19 anni travolta da un treno alla stazione di Lissone. Intorno alle ore 10:32 la ragazza è caduta sui binari ed è stata travolta dall’Intercity 313 proveniente dalla Svizzera con centinaia di passeggeri a bordo e diretto alla stazione Centrale di Milano. Al momento dell’incidente la circolazione sul binario 1 è stata interrotta. Sul luogo sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo per lo schianto con il treno.

La Polizia Ferroviaria sta indagando sull’evento ma dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. A quanto pare quindi, la pista più probabile sembra essere proprio quella di un suicidio a soli 19 anni. Sulla banchina comunque, la ragazza non era sola al momento dell’incidente. Con lei c’era un’altra persona che è stata soccorsa dagli operatori sanitari dopo la tragedia perché ha accusato un malore.

L’annuncio di Trenord per lo stop alla circolazione

A causa dell’incidente, la circolazione è stata sospesa a Lissone. Infatti, Trenord ha spiegato il perché con un annuncio ufficiale: «In seguito a un investimento di una persona tra le stazioni di Lissone Muggiò e Monza, la circolazione per la tratta della Chiasso-Como-Seregno-Milano e per la linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate è stata sospesa al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti».

Undici treni sono stati cancellati e per altri 19 ci sono state delle modifiche al percorso. Ad ogni modo, la circolazione è ripresa alle ore 13.