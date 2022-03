Anticipazioni L’Isola dei Famosi, stasera su Canale 5: format, cast, inviato e opinionisti del reality

Dopo la conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Canale 5 continua a intrattenere il pubblico più affezionato con un altro grande cult del palinsesto, L’Isola dei Famosi, in onda a partire da stasera, lunedì 21 marzo 2022 alle 21.25. Condotto da Ilary Blasi e prodotto da Banijay Italia, il reality torna sul piccolo schermo con una nuova squadra di opinionisti e un format ricco di novità.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere del programma in onda a partire da stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: in cosa consiste il reality

Come accade da 16 anni, anche in questa stagione, personaggi famosi del mondo dello sport, della televisione e della moda dovranno vedersela con una sfida ardua da superare: sopravvivere su un’isola deserta senza comfort né tecnologia, procacciandosi il cibo con metodi tradizionali, costruendo capanne improvvisate per dormire e ripararsi dalle intemperie e dividendo il proprio tempo tra lunghe sessioni di pesca e infiniti tentativi di entrare in sintonia con un ambiente inospitale. Una prova di resistenza fisica e mentale non indifferente per raggiungere un solo obiettivo: vincere. Solo uno tra i survivor, infatti, avrà modo di conquistare il montepremi finale di 100 mila euro in gettoni d’oro, da devolvere per metà a un ente di beneficenza proposto dal campione o dalla campionessa. Una formula che, tra scontri, flirt e amicizie messe a repentaglio dalla fame e dalla stanchezza, si rinnova con una novità interessante: per la prima volta, infatti, il cast sarà diviso tra coppie (unite da un legame amoroso, familiare o amicale) e concorrenti ‘singoli’, che gareggeranno in solitaria.

L’Isola dei Famosi: chi sono i naufraghi

A partire per l’Honduras guidati da Alvin, che torna a indossare i panni dell’inviato per la quarta volta, saranno sei coppie e dieci naufraghi singoli. Tra i tandem troviamo la showgirl Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, l’ex pugile Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, l’ex gieffina Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen e Cecilia Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice del programma nel 2005) e il fidanzato Marco Cucolo e Silvano Michetti e Nick Luciani, due degli storici componenti dei Cugini di Campagna. Nel gruppo dei vip ‘singoli’, invece, figurano il cantante Blind, l’attore Antonio Zequila, l’ex gieffina Floriana Secondi, la pornodiva Ilona Staller (Cicciolina) la modella Estefania Bernal, la conduttrice Roberta Morise, l’attore Nicolas Vaporidis, la top model Jovana Djordjevic, il campione di motociclismo Marco Melandri e il modello brasiliano Roger Balduino.

L’Isola dei Famosi: gli opinionisti

Ad affiancare Blasi in studio, commentando le peripezie dei concorrenti e le dinamiche del gruppo, saranno due opinionisti d’eccezione: il conduttore tivù e radio Nicola Savino e l’ex deputata Vladimir Luxuria.

L’Isola dei Famosi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity e Mediaset Play.