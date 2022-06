L’epopea del liscio, dall’epoca d’oro ai danni post pandemia

Abiti eleganti, atmosfere d’antan e una musica che non perde mai il suo fascino. Il liscio è un tassello fondamentale del patrimonio culturale italiano e, grazie alle balere e a una fanbase di affezionati che non salta neppure un appuntamento, prova a rimanere a galla, sopravvivendo a fatica a una crisi con cui fa i conti dagli Anni 90.

Tra paillettes, fisarmoniche e balere, la storia del liscio in Italia

Considerata dai più l’archetipo glamour di quello che sarebbe diventato il clubbing nelle discoteche, la cultura del liscio fa presa soprattutto su un target over 50 (e, ancor più di frequente, over 65), catturato dal beat effervescente delle canzoni suonate dal vivo e dall’estetica che quel mondo ha sempre portato con sé: musicisti con completi in satin dai mille colori, pantaloni a zampa, tessuti lucidi e un tripudio di paillettes. Cavallo di battaglia dei gruppi del centro e nord Italia, in particolare dell’Emilia Romagna, il genere, negli anni, ha conquistato il pubblico grazie al senso di comunità e appartenenza che è riuscito a trasmettere e, soprattutto, al fatto che fosse in grado di strizzare l’occhio a un repertorio melodico eclettico e multigenere.

Nei pezzi, infatti, non è difficile ritrovare le sonorità del valzer, quelle della polka, qualche reminiscenza del tango e un tocco di slow dance. Qualità che, nonostante il suo leggero anacronismo rispetto alla rivoluzione che ha visto protagonista il mondo della musica negli ultimi anni, gli hanno permesso di non cadere mai davvero nell’oblio. Almeno fino all’avvento della pandemia: con i vari lockdown, infatti, i locali sono stati chiusi e riaperti a ripetizione e, quando il governo Draghi ha sospeso lo stato d’emergenza, molti non hanno più riaperto e diversi sono stati quelli che, per rimettersi in carreggiata, hanno deciso di cambiare rotta, optando per il karaoke o il latino americano.

Passione giovanile e hobby terapeutico

Tra i pochi che resistono c’è il Redas, a Montecchio Emilia, nel Reggiano, che, ogni domenica pomeriggio, apre le porte a oltre un centinaio di persone pronte a scatenarsi in pista. «Eccoci qui, siamo per la maggior parte anziani», ha raccontato Ornella, impiegata 70enne in pensione, ai microfoni del Guardian, spiegando come quella per il liscio sia una passione nata da giovanissima, durante i festival estivi organizzati dal Pci locale. Un hobby evergreen che, per alcuni, è diventato una sorta di terapia: «Vengo qui due volte a settimana, giovedì sera e domenica», ha dichiarato Claudia, cuoca 69enne, «ballare fa bene alla salute e mi aiuta a tenere lontana la malinconia». Molti, in realtà, continuano a frequentare la sala per il rapporto stretto, negli anni, con una delle orchestre del cartellone, la Lucchi-Venturi: «Ovviamente apprezziamo anche gli altri, ma quest’ensemble è un pezzo di cuore», ha ribadito Letizia, una vera e propria groupie del gruppo che, assieme al marito, cerca di seguire nelle varie tappe in giro per la penisola.

Guidata dalla fisarmonicista Barbara Lucchi e dal compagno Massimo Venturi, è formata da otto elementi (al momento ridotti a quattro) e, tra 1980 e 1990, ha raggiunto una fama notevole. Erano spesso ospiti in tivù e facevano almeno 300 concerti all’anno, numero calato a 130 poco prima della pandemia. «Prima, dopo e durante l’emergenza ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un disastro», ha sottolineato Lucchi, «i professionisti del liscio sono stati messi davvero alle strette». Nonostante il settore dell’intrattenimento sia stato pregiudicato in toto, indipendentemente dal genere musicale, il liscio ha sofferto la situazione in modo particolare perché la ripresa non è stata così immediata. «I destinatari a cui ci rivolgiamo, per questioni anagrafiche, sono più vulnerabili degli altri e, giustamente, più cauti nel ritornare ai ritmi di un tempo», ha aggiunto, «in più, abbiamo pianto tanti lutti, molti fan sono morti e anche adesso si percepisce che non è più come prima. La gente balla meno e, trattandosi di un’attività di coppia, ben poco si è prestata, almeno finora, al distanziamento sociale».

La saga dei Casadei

A questo scenario poco felice, si aggiungono anche i pregiudizi di cui la scena ha sofferto. Il panorama mainstream, infatti, lo ha sempre percepito come provinciale e campagnolo, per le sue origini contadine e perché nato nelle fiere di paese all’inizio del ventesimo secolo, quando il violinista Carlo Brighi provò ad adattare al gusto italiano danze europee come la mazurka. Un repertorio che, reso celebre nel secondo Dopoguerra dal compositore Secondo Casadei, è stato modernizzato con l’aggiunta di sassofoni, tamburi e vocalizzi fino a scalare le classifiche, nel 1950, con la hit Romagna mia, ancora oggi un classico intramontabile.

Eppure, la storia che porta sulle spalle va ben oltre il disprezzo di chi non ne conosce i trascorsi: unico ballo sopravvissuto all’egemonia del swing e del boogie-woogie, si è trasformato anche in un’occasione di incontro e socialità, oltre che in un simbolo di riscatto sociale. «Mix equilibrato tra movimenti ed erotismo, il liscio faceva diventare le balere i posti ideali per trovare l’amore e la danza il preludio a un bacio», ha precisato la critica musicale Giulia Cavaliere, «e non è tutto. Ha regalato a tanti anche l’illusione del sogno: per l’intera settimana, eri un contadino o un operaio, ma nel weekend, vestito di tutto punto, ti trasformavi in tutt’altra persona».

Così il liscio ha perso ritmo

Il merito dell’exploit nel periodo d’oro, tuttavia, va riconosciuto in gran parte alle performance delle grandi orchestre, come Vera Romagna e Castellina e Pasi, e di artisti di spicco come Raoul Casadei, ‘il re del liscio’, scomparso nel marzo 2021, una vera e propria icona anche al di fuori della cerchia di aficionados, richiesto dai palinsesti televisivi e in grado di riempire piazze enormi.

Un’immagine che, da 30 anni a questa parte, è rimasta solo un ricordo. Tra l’incapacità degli addetti ai lavori di rinnovarsi senza disperdere la tradizione, i tagli dovuti alla crisi e il disinteresse delle giovani generazioni. «Ha perso di qualità ed è diventato ripetitivo e poco fantasioso», ha concluso Moreno Conficconi, clarinettista, arrangiatore e membro degli Extraliscio, band che contamina il genere con tocchi di punk ed elettronica, «alla fine, è anche normale, il mondo cambia, i ragazzi non cercano le balere e vogliono evadere dalle piccole comunità. In ogni caso, noi teniamo duro: facciamo una musica che promuove lo stare insieme, ci sono coppie nate grazie a un ballo. Questa magia non può e non deve sparire».