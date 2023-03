Lisbona, attentato al Centro Ismaili: due donne morte accoltellate

Choc in Portogallo. A Lisbona è stata una mattinata di panico quando un uomo, di nazionalità afgana, ha colpito a morte con un coltello due donne tra i 20 e i 40 anni al Centro Ismaili a Lisbona. Nell’attentato, di cui ancora non si conoscono le cause, sono rimaste ferite gravemente altre due persone, oltre allo stesso aggressore. Quest’ultimo, infatti, è stato colpito alle gambe dagli agenti di polizia e trasportato poi all’ospedale Sao José, dove si trova in stato di fermo. Secondo la nota diramata dalla polizia «l’aggressore è stato soccorso e portato in ospedale. Ora è vivo e sotto la nostra custodia».

L’uomo colpito alle gambe: era armato di un grosso coltello

La polizia ha risposto presente non appena venuta a conoscenza della marcia di un uomo, che armato di coltello al Centro Ismaili stava seminando il panico tra i presenti. L’aggressore non si sarebbe fermato all’arrivo della polizia ed è stato colpito con proiettili d’arma da fuoco alle gambe. Il quotidiano Publico ha reso noto, inoltre, che uno dei due feriti è in buone condizioni all’ospedale Santa Maria, con un taglio sul petto e uno sul collo, mentre l’altro soggetto colpito sarebbe ricoverato all’Hospital de Sao José in condizioni molto gravi. Sembra si tratti di un’insegnante, pugnalata al collo.

Il premier Costa: «Prematuro dare interpretazioni»

L’attacco è arrivato nella periferia di Lisbona, nel centro ismailita. Si tratta di una comunità minoritaria dell’Islam sciita in Portogallo, i cui membri sarebbero meno di 10 mila. Per gli agenti il gesto potrebbe essere premeditato ma non è stato ancora reso noto il possibile movente. Il premier Antonio Costa ha espresso «solidarietà» alle famiglie delle vittime e all’intera comunità. Poi ha affermato che «è prematuro dare qualsiasi interpretazione sulle motivazioni di questo atto criminale». La polizia sui social ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall’area, per permettere agli agenti di completare le operazioni. Si cercano anche altri eventuali complici.