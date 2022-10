Lisa Gabriele, arrestato un ex poliziotto a 17 anni dell’omicidio

I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale, con l’accusa di avere ucciso nel 2005 Lisa Gabriele. Con la 22enne, che si pensava si fosse tolta la vita, l’uomo aveva una relazione extraconiugale. Il caso si chiude a 17 anni dall’omicidio.

Un arresto per l’omicidio di Lisa Gabriele

Non un suicidio a cui avevano creduto davvero in pochi, ma un femminicidio. Risolto a 17 anni dai fatti. Per i carabinieri della Compagnia di Rende (Cosenza), il responsabile è Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale. L’uomo intratteneva con la 22enne una relazione extraconiugale. In un primo momento le indagini sul suo conto erano state archiviate, ma poi con un esposto anonimo inviato alla Procura di Cosenza se ne è ottenuta la riapertura. Abate era stato iscritto nel registro degli indagati l’anno scorso.

Il rinvenimento della vittima e l’autopsia

Nel 2005 gli investigatori trovarono la vittima senza vita in macchina, una Fiat 500, in una contrada di Montalto, luogo utilizzata dalle coppiette in cerca di intimità o dalle famiglie per un pic-nic domenicale. Nel veicolo c’erano anche bottiglie di whisky, scatole di farmaci e una lettera di addio al mondo. L’autopsia dimostrò che la ragazza era stata soffocata, probabilmente con un cuscino. Nel suo sangue anche tracce di ipnotico. Ai pm poi arrivò una lettera di un sedicente «poliziotto onesto della Stradale» che desideroso «di trovare la pace interiore» puntò il dito contro il collega.

A quel punto la salma è stata riesumata. Nuove consulenze medico legali hanno rivelato che la vittima aveva cercato di difendersi e sotto le unghie si trovavano tracce per avere un profilo genetico dell’assassino. Dopo una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli investigatori hanno stretto il cerchio intorno ad Abate.

«Le risultanze di questa nuova fase investigativa, complessivamente valutate hanno consentito di verificare, in maniera più approfondita, quanto raccolto nella prima fase», hanno comunicato i Carabinieri. «Hanno colmato alcune lacune investigative e fatto emergere un quadro indiziario significativamente grave e tale da collegare il reato contestato alla persona dell’indagato».

L’ex poliziotto arrestato

Maurizio Mirko Abate adesso deve rispondere delle accuse di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione. Si trova in custodia cautelare in carcere, secondo quanto richiesto dalla Procura della Repubblica.