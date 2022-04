Dove vedere Lipsia – Atalanta di Europa League? Orario, arbitro, formazioni del quarto di finale

Tappa fondamentale per il cammino internazionale dell’Atalanta. La Dea vola in Germania a casa del Lipsia, quarto in Bundesliga, per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Per i bergamaschi si tratta del secondo turno consecutivo in terra tedesca, dato agli ottavi avevano eliminato il Bayer Leverkusen, mentre il Lipsia fa oggi il suo esordio nella fase a eliminazione diretta della competizione. La formazione di Domenico Tedesco aveva staccato il pass senza nemmeno giocare per via dell’esclusione dello Spartak Mosca dalle gare Uefa. La partita di stasera 7 aprile sarà trasmessa in diretta alle 18,45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e Dazn.

«Abbiamo una grande opportunità per andare molto lontano, ma non sarà facile», ha detto alla vigilia Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. «Loro sono forti, ma noi siamo pronti per una gara di prestigio». Due anni fa la stessa sfida sarebbe potuta valere la semifinale di Champions League, ma la Dea fu rimontata nel recupero dei quarti dal Paris Saint-Germain poi finalista e vide sfumare il sogno. Oggi la situazione è però diversa, dato che i bergamaschi sono reduci da un periodo negativo in campionato con la sconfitta casalinga contro il Napoli. Opposta invece la forma dei tedeschi, che non perdono dal 5 febbraio quando caddero in Bundesliga per mano del Bayern Monaco. Arbitro del match sarà l’inglese Michael Oliver, che avrà come assistenti i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto uomo sarà William Collum, mentre al Var siederanno Paul Tierney e Lee Betts.

Lipsia – Atalanta, le probabili formazioni di stasera 7 aprile 2022 su Sky Sport Uno

Qui Lipsia, occhio all’ex Milan Andre Silva

Ottimo stato di forma per il Lipsia, reduce da sette successi e tre pareggi nelle ultime 10 partite fra tutte le competizioni. Per questo, l’allenatore calabrese Domenico Tedesco dovrebbe puntare sul suo consolidato 3-4-1-2. Davanti al portiere Gulacsi ci saranno con ogni probabilità Klostermann, Orban e Gvardiol. In regia spazio a Kampl e Laimer, con Henrichs e l’ex Manchester City Angeliño sulle corsie laterali. Sulla trequarti libertà di movimento per lo spagnolo Dani Olmo, in supporto alle due punte Nkunku e l’ex Milan Andre Silva.

Qui Atalanta, fiducia dal 1’ minuto per il giovane Scalvini

Gian Piero Gasperini spera di ritrovare la sua Atalanta in versione europea, capace di vincere le ultime quattro partite ad eliminazione diretta contro Olympiakos e Bayer Leverkusen. Diverso invece il percorso in Serie A, dove la Dea ha vinto solo tre match negli ultimi 10. Contro il Lipsia però peseranno diverse assenze soprattutto in difesa, dato che mancheranno Toloi, Maehle e Djimsiti. Davanti a Musso, confermato fra i pali, ci saranno dunque Demiral, Palomino e il giovanissimo Scalvini. A centrocampo fiducia alla coppia De Roon – Freuler, con Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra. Koopmeiners agirà sulla trequarti alle spalle di Malinovskyi e Muriel. In panchina ci sarà anche Duvan Zapata, pronto a entrare in partita in corso dopo il lungo infortunio.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. All.: Tedesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.