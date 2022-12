Lione, vasto incendio a Vaulx-en-Velin: 10 morti tra cui 5 bambini

Tragedia in Francia, dove dieci persone tra cui cinque bambini sono morte in un vasto incendio scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione. La prefettura dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la regione in cui si trova la città, ha specificato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché quattro dei quattordici feriti sono in condizioni gravi. I restanti dieci hanno invece riportato traumi lievi.

Incendio vicino a Lione

L’incendio si è sviluppato intorno alle 3 del mattino in un palazzo residenziale per cause che al momento non sono note, cogliendo di sorpresa i residenti che stavano dormendo e non si sono accorti subito della gravità dei fatti. L’edificio si trova al 12 chemin des Barques nel distretto di Mas du Taureau.

Tra le persone ferite ci sono anche due dei 170 Vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere il rogo (con 65 autopompe) che, secondo le ultime informazioni dei media francesi, ora è sotto controllo. Alle 7:40, il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha dichiarato che il bilancio era definitivo e che «i pompieri hanno cercato di salvare quante più persone possibile in condizioni molto difficili». Questi ultimi hanno però riferito che potrebbe aumentare ulteriormente, come confermato dalla stessa prefettura.

Autorità attese sul posto

Le immagini dell’incendio, già diventate virali sui social network, mostrano una facciata annerita dell’edificio con i Vigili del Fuoco che salgono le scale attraverso le finestre. Il Ministro dell’Interno e il Ministro delegato per la Città e l’Edilizia sono attesi insieme ai residenti e ai servizi di emergenza intorno per fare il punto della situazione. Intanto, il sindaco di Lione Gregory Doucet si è così espresso sulla vicenda: «L’orrore ha appena colpito la nostra vicina città di Vaulx-en-Velin (…) I nostri pensieri sono con le famiglie e i cari delle vittime. Ho espresso la solidarietà del popolo di Lione al sindaco Hélène Geoffroy».