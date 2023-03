Lino Guanciale: moglie, figli e fiction del Commissario Ricciardi

Lino Guanciale è nato il 22 maggio 1979 in Abruzzo ad Avezzano. Dopo aver iniziato a recitare quasi per caso durante gli anni del liceo, quando si iscrive ad un corso di teatro nella scuola frequentata dal suo migliore amico, oggi ha all’attivo ruoli e parti in film e fiction di successo.

Chi è Lino Guanciale

Dopo il diploma, in un primo momento pensa di iscriversi a Medicina, passando anche l’esame di ammissione, ma poi opta per Lettere e filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Dopo alcuni trascorsi rugbistici, si iscrive all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico e decide di lasciare l’università. Nel 2003 si diploma e nello stesso anno ottiene il Premio Gassman.

Per molti anni recita principalmente a teatro, dove lavora con nomi importanti, viene diretto da Gigi Proietti in Romeo e Giulietta e, tra gli altri, collabora con Luca Ronconi, Claudio Longhi e Michele Placido.

Prende parte a numerosi film e serie tv, tra i principali Il segreto dell’acqua, Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Non dirlo al mio capo, L’allieva, La porta rossa, L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata, il film documentario sul terremoto dell’Aquila avvenuto nel 2009, e Il commissario Ricciardi, regia di Alessandro D’Alatri, tratto dai libri dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Diventa in pochi anni uno dei volti più rappresentativi del piccolo schermo e nel 2015 vince il Premio Flaiano come attore rivelazione dell’anno. Attualmente lo vediamo in tv con la terza e ultima stagione de La porta rossa e con la seconda de Il commissario Ricciardi, per il quale ha ricevuto il Nastro d’argento come protagonista.

Moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, dopo una lunga relazione con la collega Antonietta Bello, il 18 luglio 2020 si è sposato in Campidoglio con Antonella Liuzzi, sua compagna dal 2018, festeggiando il matrimonio con una cerimonia intima e privata in Puglia, terra d’origine della moglie. Il 14 novembre 2021 è nato il loro primogenito Pietro.