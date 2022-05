È morto Lino Capolicchio, aveva 78 anni

È morto ieri sera all’età di 78 anni Lino Capolicchio. Attore, sceneggiatore e regista, è stato tra i protagonisti dello sperimentalismo. Nato a Merano e cresciuto a Torino, Capolicchio si trasferì nella Capitale dove frequentò l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Esordì da professionista con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano ne Le baruffe chiozzotte (1964) di Carlo Goldoni, ottenendo consensi di critica e di pubblico. La collaborazione con Strehler continuò l’anno successivo con Il gioco dei potenti, grande affresco shakespeariano tratto dall’Enrico VIII.

Il David di Donatello per Il giardino dei Finzi Contini

Nel 1966 la Rai lo chiamò per interpretare Andrea Cavalcanti nello sceneggiato Il conte di Montecristo di Edmo Fenoglio. Mentre nel 1967 ottenne un piccolo ruolo ne La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. Il primo ruolo da protagonista arrivò nel 1968 con Escalation di Roberto Faenza. Seguirono i film Vergogna schifosi di Mauro Severino e Metti, una sera a cena, sceneggiato da un giovane Dario Argento, da una pièce teatrale di Giuseppe Patroni Griffi. Nello stesso anno fu il protagonista de Il giovane normale di Dino Risi. Nel 1970 venne scelto da Vittorio De Sica per il suo ruolo più celebre, quello di Giorgio protagonista de Il giardino dei Finzi Contini, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani. Il film vinse nel 1971 l’Orso d’Oro al Festival di Berlino e successivamente il premio Oscar al miglior film straniero. Per questo ruolo Capolicchio si aggiudicò anche il David di Donatello per la migliore interpretazione maschile.

La collaborazione con Pupi Avati

Nel 1974 invece girò Mussolini ultimo atto di Carlo Lizzani. Due anni dopo Pupi Avati lo scelse come protagonista del thriller La casa dalle finestre che ridono cominciando così una lunga collaborazione con il regista bolognese. Tanto che nel 2010 partecipò al film documentario Pupi Avati, ieri oggi domani di Claudio Costa. Dopo Avati, Capolicchio lavorò saltuariamente nel cinema e in tv per dedicarsi soprattutto al teatro, alla sceneggiatura e all’insegnamento presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma dove scoprì talenti come Francesca Neri, Sabrina Ferilli, Iaia Forte. E, ancora, Pierfrancesco Favino e Alessio Boni. Capolicchio fu anche per tre stagioni la voce di Bo Duke, interpretato da John Schneider nel telefilm Hazzard.