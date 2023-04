Lino Banfi, pronipote morto suicida a 18 anni: chi era Amanuel

Un altro lutto ha colpito la famiglia Banfi Lagrasta: dopo due mesi dalla morte della moglie Lucia, Lino Banfi e la sua famiglia stanno affrontando un altro dolore: la morte del pronipote. Il ragazzo, Amanuel, aveva solo 18 anni: figlio adottivo di Michele Lagrasta, cugino di Rosanna Banfi, si sarebbe gettato dal settimo piano di uno stabile di Vimodrone, in provincia di Milano.

Ipotesi di suicidio per la morte del pronipote di Lino Banfi

La figlia dell’attore, Rosanna Banfi, ha riversato il suo dolore con delle toccanti parole scritte in un post: «Cara mamma, oggi è il tuo compleanno, ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia. Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per il viaggio senza ritorno lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché».

Parole toccanti, dopo le quali Rosanna ha proseguito: «Mamma, tienilo in braccio con te come allora e veglia su tutti i ragazzi indifesi che questa nostra società ha prodotto dimenticandosi delle loro anime fragili. Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Io non sono credente ma vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia. Mi manchi». I funerali del giovane si sono svolti due giorni fa.

Dopo la recente perdita della moglie, un altro lutto per Lino Banfi

La famiglia Banfi non ha ancora elaborato il lutto per la morte di Lucia Lagrasta, moglie di Lino, avvenuta lo scorso febbraio, che è sopraggiunta questa terribile tragedia. Dopo i funerali della donna, Banfi aveva dichiarato al settimanale Oggi: «Con mia moglie dicevo sempre che abbiamo costruito bene, con materiale buono e abbiamo tirato su questa casa inossidabile, antisismica e anticattiveria, ma non m’aspettavo diventasse così forte. Ora per me rimangono i tempi supplementari e poi i rigori».