Lino Banfi, è morta la moglie Lucia Zagaria: l’annuncio della figlia

Morta a 85 anni la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria. A darne l’annuncio la figlia Rosanna. La donna era malata da tempo di Alzheimer.

Lucia Zagaria morta: addio alla moglie di Lino Banfi

«Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio». Così ha dato l’annuncio della scomparsa della madre Rosanna Banfi, la figlia della coppia che ha seguito le orme del padre. Ad accompagnare questo testo una foto in bianco e nero che vede Lucia Zagaria ritratta da giovane, sorridente e con un gelato in mano al tavolino di un bar.

Lino Banfi, per ora, è invece rimasto in silenzio. La malattia della moglie l’aveva sempre fatto soffrire molto e una delle paure più grandi della moglie, aveva confidato l’attore in un’intervista a Mara Venier, era che lei non lo avrebbe più riconosciuto. Lui aveva così aggiunto: «Io, per tranquillizzarla le dico che è semplice: ci presenteremo un’altra volta». La donna in verità di cognome faceva Lagrasta, coniugata in Zagaria – il vero cognome di Lino Banfi (o meglio Pasquale). I due erano sposati da circa sessant’anni.

Il matrimonio di Lino Banfi e Lucia Zagaria

Lino Banfi aveva conosciuto Lucia Lagrasta a Canosa di Puglia, dove lei faceva la parrucchiera. Dopo circa dieci anni di fidanzamento, non semplici a causa delle resistenze della famiglia di lei, nel 1962 i due decisero di sposarsi in fretta, all’alba del 1 marzo. Oltre a Rosanna, la coppia ha avuto anche un figlio, Walter. Proprio nel 2022 i due avevano festeggiato i 60 anni di matrimonio, le nozze di diamante.

Durante quest’occasione, Lino Banfi aveva dichiarato, tramite la rivista Intimità, di aver scritto al Papa: «Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». La moglie era sempre stata lontana dai riflettori e dal mondo social. Non era nemmeno gelosa delle attrici provocanti con cui Lino Banfi aveva lavorato negli anni ’70: «Lei non veniva mai sul set e loro la adoravano proprio per la sua discrezione. Non ha mai fatto la gelosa».