Lino Banfi ricorda la moglie Lucia: «Ogni notte spero di sognarla»

In un’intervista a Repubblica, Lino Banfi ha ricordato sua moglie Lucia, recentemente scomparsa a 85 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer.

Un ricordo commosso quello dell’attore, che ha parlato di una vita passata accanto all’adorata Lucia Zagaria la cui morte ha rappresentato per lui un grandissimo dolore: «Non c’è niente da fare. Non riesco a sognarla. Vado a letto e penso: vedrai che stanotte Lucia mi viene a trovare. È morta ormai da quasi tre mesi e… niente. Mi addormento, ma lei non arriva». Parole intense e pieno di amore quelle di Banfi, che ha così continuato: «Forse lassù si starà ancora organizzando. Ho scritto pure una poesia in rima baciata, una sorta di preghiera. Il nostro è stato un amore speciale».

«Non è mai stata gelosa»

Nell’intervista, l’attore ha anche ricordato il periodo d’oro al cinema quando interpretava le commedie sexy all’italiana con Edwige Fenech, dichiarando che la moglie non è stata mai gelosa di lui: «Lucia non è mai stata gelosa. Era una donna intelligente. Della Fenech diceva: “È l’unica non rifatta”». Solo in tempi recenti la donna aveva voluto lanciare una frecciatina al marito: «Era già malata di Alzheimer e mentre guardavamo un mio vecchio film si è girata e mi ha detto: “Però ti sei divertito, eh?”. Io ho negato. “Però minne e fondo schiena ne hai toccati».

La coppia cinematografica, dopo anni, si è rincontrata a Roma in occasione della presentazione dell’ultimo film di Pupi Avati interpretato proprio dalla Fenech. L’attrice è stata ospite nel ristorante pugliese gestito da Banfi nel centro di Roma. «Lino e io ci vogliamo molto bene. Negli ultimi anni, pur non vedendoci, abbiamo continuato a sentirci», ha fatto sapere l’attrice. Anche Lino la ricorda con estremo affetto.