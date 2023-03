Lineker, dietrofront della BBC: il conduttore ex calciatore torna in onda

Inizialmente sospeso per aver paragonato in un tweet la politica sull’immigrazione del governo di Rishi Sunak a quello della Germania nazista, l’ex calciatore Gary Lineker, da anni conduttore del programma calcistico più seguito della BBC, è stato reintegrato dall’emittente britannica. Già finito sotto tiro in passato per altre polemiche politiche con i conservatori, Lineker nei giorni scorsi aveva sbottato di fronte al dibattito parlamentare sull’Illegal Migration Bill. «Accogliamo molti meno rifugiati di altri importanti Paesi europei, è una politica terribilmente crudele rivolta contro le persone più vulnerabili in un linguaggio non dissimile da quello della Germania negli Anni 30», aveva twittato Lineker, infrangendo il totem dell’imparzialità proprio della BBC.

Le reazioni al tweet di Lineker

Il tweet di Lineker, che aveva scatenato indignazione sul web, era stato sostanzialmente ignorato dal premier Sunak («La questione non ci riguarda») ma aspramente criticato dalla ministra dell’Interno britannica Suella Braverman, secondo cui avrebbe sminuito «l’indicibile tragedia dell’Olocausto». Le parole dell’ex calciatore sono state stigmatizzate anche da più esponenti delle comunità ebraiche. Ma la sospensione di Lineker, decisa dalla BBC, nei giorni seguenti ha dato vita a un’ondata di solidarietà da parte di conduttori, tifosi ed ex calciatori diventati opinionisti, da Ian Wright e Alan Shearer, che si sono rifiutati di partecipare alle trasmissioni calcistiche dell’emittente, costretta così a cancellarle dal palinsesto.

La sospensione da parte della BBC

Lineker era stato sospeso dalla BBC non tanto per il contenuto del tweet, quanto per il fatto che contravvenisse al principio dell’imparzialità dell’emittente. «Consideriamo che la sua recente attività sui social media sia una violazione delle nostre linee guida», aveva dichiarato la BBC, sottolineando di aver parlato con l’ex calciatore di quanto accaduto: «Non abbiamo mai detto che Gary non possa avere le sue vedute su questioni che gli stanno a cuore, ma che dovrebbe tenersi lontano dal prendere posizione su controversie politiche».

Il passo indietro dell’emittente

Dopo la cancellazione delle trasmissioni, il direttore generale dell’emittente britannica, Tim Davie, si è scusato con i contribuenti aggiungendo di «essere al lavoro per risolvere la situazione». Da qui il passo indietro e il comunicato stampa della BBC, con l’implicita ammissione di colpevolezza: «Il successo sarà riportare Gary in onda: non si dimetterà».

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023

Dopo il reintegro Lineker, che si è detto «orgoglioso di lavorare per la migliore emittente del mondo», ha ringraziato Davie, «per la sua comprensione durante questo periodo difficile», sottolineando che il direttore della BBC «ha il lavoro quasi impossibile di mantenere tutti felici, in particolare nell’area dell’imparzialità». Ha poi aggiunto: «Un pensiero finale: per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, semplicemente non sono paragonabili a dover fuggire da casa a causa di guerre o persecuzioni, nel tentativo di cercare rifugio in una terra lontana. È commovente vedere l’empatia verso questa situazione da così tanti di voi».

La carriera da calciatore di Lineker

Classe 1960, Gary Lineker è il quarto miglior marcatore di sempre (48 reti in 80 presenze) nella storia dell’Inghilterra dopo Wayne Rooney, Harry Kane e Bobby Charlton. Nato a Leicester, ha giocato dal 1978 al 1985 con la squadra della sua città, il Leicester City, laureandosi capocannoniere della First Division dell’ultima stagione. Poi un’annata all’Everton, conclusa anch’essa con il titolo di bomber del campionato inglese, prima del passaggio al Barcellona: tre le stagioni in Spagna, con una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe. Nel 1989 il ritorno in Inghilterra al Tottenham, prima di concludere la carriera in Giappone nel Nagoya Grampus.

Attaccante capace di realizzare 281 reti in 569 presenze con i club, fu il centravanti titolare dell’Inghilterra a Messico 86 e Italia 90. Capocannoniere con 6 gol nel primo torneo, nel secondo ne mise a segno 4, toccando quota 10 nella fase finale del Mondiale: nessun inglese come lui. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Lineker si è fatto apprezzare anche come conduttore di Match of the Day, popolarissimo programma sportivo di BBC ONE.

Curiosità: finito nella bufera per un tweet con riferimento al Terzo Reich, Lineker è nato il 30 novembre come Churchill e ha come secondo nome Winston, omaggio dei genitori al primo ministro che guidò il Regno Unito durante la Seconda guerra mondiale.