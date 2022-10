Linea M4 Milano, il primo tratto sarà inaugurato il 26 novembre

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha reso nota la data di inaugurazione della nuova linea metropolitana della città: la M4, che attraversa il capoluogo meneghino collegando i quartieri a est con quelli a sud ovest, entrerà in funzione il 26 novembre.

La Metro 4 di Milano apre il 26 novembre

Nel dare l’annuncio, il primo cittadino ha pubblicato alcune fotografie della nuova stazione che si trova a due passi dall’aeroporto cittadino. Dopo aver spiegato che, al momento, la linea blu arriverà fino a Dateo, ha dichiarato che «verranno aperte anche le bellissime aree di superficie». Tra queste un campetto da calcio, un parco e una pista ciclabile che si trovano nelle vicinanze delle neonate stazioni.

Le fermate che saranno inizialmente attivate sono quindi: Linate, Forlanini quartiere, Forlanini Fs, Argonne, Susa e Dateo. Poi, in primavera, entreranno in funzione anche le stazioni fino a San Babila, dove si incrocerà la linea rossa M1 e si avrà la possibilità di avere un collegamento centro città-aeroporto in 14 minuti. Solo nel 2024 verrà completata anche la tratta ovest tra San Babila e San Cristoforo, per un totale di ventuno fermate che trasporteranno, senza conducente, 86 milioni di passeggeri l’anno su un flotta di 40 treni (più 7 di scorta). La frequenza negli orari di punta della linea sarà di 90 secondi.

I permessi ottenuti negli scorsi giorni

Il permesso dal Ministero per l’apertura era già stato dato nelle settimane precedenti, tanto che Sala aveva annunciato che «è tutto pronto perché a breve possa aprire la prima tratta della M4». «Abbiamo avuto finalmente l’ok dell’istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell’infrastruttura», aveva aggiunto. I lavori per la realizzazione della linea metropolitana erano cominciati dieci anni fa, ma avevano subìto una serie di intoppi e ritardi aggravati anche dalla pandemia da coronavirus. Ora, finalmente, l’inaugurazione delle prime fermate.

