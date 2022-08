Linda Evangelista torna su Vogue: «Sono sfigurata, ho scotch ed elastici in volto»

Linda Evangelista è stata una delle top model più amate degli anni novanta. Per anni ha posato su riviste e magazine in vari stili, non perdendo mai la sua bellezza. Tuttavia, a causa di un trattamento la sua faccia è stata rovinata. Dunque, in occasione di una copertina speciale di British Vogue a lei dedicata, Linda Evangelista è tornata a parlare della sua condizione e soprattutto del suo aspetto estetico.

Linda Evangelista e la nuova copertina di British Vogue

Linda Evangelista ha voluto precisare che la modella vista sulla copertina di British Vogue non è lei, specificando che nella vita reale il suo aspetto è molto diverso. Ormai la super modella ha l’aspetto rovinato a causa di un trattamento chiamato CoolSculpting. A causa dell’intervento sbagliato, Linda ha subito di dolori psichici e fisici ed ha anche fatto causa all’azienda omonima che offre il trattamento. Una causa dove ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per averla «brutalmente sfigurata» che ormai è alle spalle.

Ma quindi, chi è apparsa sulla copertina di Vogue? In realtà, la stessa modella canadese ha rivelato che in realtà per farla apparire in quel modo la truccatrice ha dovuto lavorare per diverse ore, applicando sul suo collo e la sua mascella del nastro adesivo e degli elastici. Nel dettaglio, Linda Evangelista ha detto: «Quelle non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale e non posso andare in giro con nastro adesivo ed elastici ovunque. Sto cercando di amarmi come sono».

Un nuovo inizio per la modella canadese

Linda Evangelista è stata ben 5 anni lontano dal mondo della moda, il suo habitat naturale, ma ora sembra essere pronta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Infatti ha affermato: «Sono lieta di aver risolto il caso CoolSculpting. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo capitolo della mia vita con amici e familiari e sono felice di lasciarmi questa faccenda alle spalle».

Inoltre, ha specificato che per lei il servizio fotografico con British Vogue non è un vero ritorno ma pian piano sta cercando di calcare nuovamente i palcoscenici che l’hanno resa famosa.