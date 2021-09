Linda Evangelista confessa: «Sono sfigurata»

Linda Evangelista negli Anni 90 era una delle donne più belle del mondo, ora è sfigurata da un intervento estetico andato male.

Insieme a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington faceva parte del gruppo di top model denominate le «big six» delle passerelle.

Chi erano le super top model degli Anni 90

Splendide, strapagate, ambite da tutti i marchi di moda del pianeta le super top hanno segnato un’epoca. Mentre, però, le colleghe di Linda – nonostante tutte abbiano superato i 50 anni – sono ancora bellissime e attive nel fashion business Linda è sparita dalle scene da un po’.

Il motivo lo ha spiegato lei stessa via Instagram raccontando ai follower che un intervento di medicina estetica l’ha sfigurata.

Lo sfogo di Linda Evangelista su Instagram

«Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa» scrive Linda «la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Coolsculpting di Zeltiq, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso».

Coolsculpting è una tecnica per ridurre le cellule di grasso che, attraverso un procedimento chimico, vengono congelate e quindi riassorbite dal corpo. Il risultato è che il corpo torna magro senza ricorrere al bisturi.

Perchè il Coolsculpting è andato male

Linda Evangelista, però, è incappata in un raro effetto collaterale del sistema. Si chiama PAH, acronimo per Paradoxical Adipose Hyperplasia. In pratica le cellule di adipe invece di ridursi si ingrandiscono. Oltre a essere un evento raro il PAH di solito colpisce gli uomini. Nel caso di Linda, invece, il PAH è stato subito da una donna che ora combatte contro un corpo che non riconosce più.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Evangelista via social l’intervento è andato male e lei adesso è sfigurata. «Permanentemente deforme» scrive la modella che aggiunge che questo stato non è migliorato «nonostante in seguito mi sia sottoposta a due dolorosi e inutili interventi chirurgici correttivi».

La depressione di Linda

«Sono stata resa, come i media hanno sottolineato, irriconoscibile». Linda si riferisce allo scoop del 2017 del Daily Mail che aveva pizzicato la Evangelista sul balcone di un hotel. La donna, che oggi ha 56 anni, appariva molto in sovrappeso, irriconoscibile rispetto al modello estetico dei tempi d’oro.

Le immagini avevano fatto il giro del mondo e Linda, da allora, è sparita dalla scena pubblica.

Oggi si scopre che l’intervento di medicina estetica oltre che danneggiare un corpo che valeva milioni di dollari, le ha causato una depressione profonda dalla quale l’ex top model non è ancora uscita.

«Non ha solamente azzerato i miei mezzi di sussistenza» sbotta ancora Linda «mi ha anche fatto precipitare in una spirale di depressione, profonda tristezza e profondo disprezzo di me stessa. Attraverso questo ricorso legale intendo sbarazzarmi della vergogna e rendere pubblica la mia storia. Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla porta di casa a testa alta, nonostante non sembri più me stessa».

Immediata la solidarietà da parte dei suoi follower e amici. Tra i messaggi postati su Instagram anche l’incoraggiamento di modelle, attrici e colleghe che invitano Linda ad essere fiera di se stessa e a non vergognarsi del proprio corpo.

Non è facile, però, soprattutto se si considera che le sue colleghe sono ancora splendide e in attività.

Che fine hanno fatto le altre super top model

Naomi Campbell, diventata mamma a 51 anni, è ancora una Venere nera. Elegante e altezzosa la Campbell è impegnata nel sociale a favore dell’Africa. Se invitata non disdegna le passerelle mostrando un fisico che fa impallidire le ventenni.

Cindy Crawford, la più anziana delle super top, sembra aver firmato un patto col diavolo. Per lei il tempo pare non passare mai. Moglie di Rande Gerber Cindy è testimonial di grandi marchi e soprattutto sta traghettando la figlia Kaia – 20 anni e sua copia gemella – nel mondo della moda. Kaia è già considerata una super top e Cindy le resta accanto a ogni passo.

Anche Claudia Schiffer, 51 anni, è ancora attiva nel fashion system. Dal 2002 è sposata col regista Matthew Vaughn, a cui ha dato tre figli cresciuti, dice Claudia con orgoglio «senza l’aiuto di tate», e adora «l’idea di essere felice con un uomo solo». Nel corso della sua carriera Claudia ha collezionato oltre 700 copertine.

Christy Turlington, soprannominata «The face» per la perfezione dei lineamenti del suo volto resta ancora oggi un modello di glamour ed eleganza. Sposata dal 2003 con il regista e attore Edward Burns, ha avuto due figli: Grace, nell’ottobre del 2003 e Finn, nato nel febbraio 2006. In seguito alle complicazioni durante il parto di Grace, Christy ha creato anche l’associazione no profit Every Mother Counts a tutela delle donne durante il parto, in particolare nelle aree più difficili del mondo.